حددت الجهات المختصة شروط السفر داخل السعودية 1443 وذلك للتوافق معها للسفر عبر مطارات السعودية وذلك للمحافظة على السلامة العامة. عبر الخطوط الجوية السعودية وهي شركة سعودية متخصصة في مجال النقل الجوي داخل وخارج المملكة وحاصلة على تصنيف 5 نجوم وهي أحد أعضاء الاتحاد العربي للنقل الجوي. ومقررها الرئيس في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ولها فروع منتشرة في أنحاء المملكة.

شروط السفر داخل السعودية 1443

من شروط السفر الداخلي في المملكة الآتي:

التحقق من الأهلية للمسافرين وحصول المسافر على التصاريح المطلوبة من قبل البلدان المعنية في حال الطلب.

التحقق من التحديثات الجديدة للتعليمات وشروط السفر وذلك عبر المصادر المصرح لها بالإعلان عنها.

تلقي الجرعات الكاملة من لقاح كورونا. ويستثنى من ذلك الأطفال أقل من 12 عامًا والأفراد الذين تعافوا من المرض قبل أقل من 6 شهور. والحاصلين على جرعة واحدة من اللقاحات المعتمدة في السعودية. ويستثنى من ذلك أيضًا الأفراد الذين تظهر الحالة الصحية لهم في توكلنا ” معفاة”.

التزام كافة المسافرين من المطارات السعودية بإظهار تطبيق توكلنا. والإجراءات الاحترازية.

الحصول على شهادة الفحص الطبي PCR من أحد المراكز المعتمدة في المملكة.

شروط السفر الداخلي كورونا

لابد من إظهار تطبيق توكلنا قبل صعود الطائرة للتأكد من الحالة الصحية للفرد.

يحصل المسافرين على شهادة الفحص الطبي PCR، بأحد المراكز المعتمدة.

تلقي الجرعات كاملة .

شروط السفر الداخلي في السعودية للأطفال

الأطفال أقل من 12 عام يسمح لهم بالسفر والإعفاء من شرط اللقاح بالشروط الآتية:

وجود تكون بوليصة تأمين معتمدة من قبل البنك المركزي ساما، لتغطية مخاطر الإصابة بكرورنا..

الحصول على بوليصة التأمين الصحي، وأن تكون بوليصة التأمين سارية المفعول.

إجراءات السفر الداخلي في السعودية

بعد التطعيم يحصل الفرد على التصريح للسفر الجوي

والشخص الذي أتم 14 يومًا بعد تلقي الجرعة الأولى ضد الوباء يسمح له بالسفر

الشخص المتلقي لجرعتين من للقاح.التحصين وفق الحالة الصحية في توكلنا

إلزامي للمقيمين التحصين من أجل دخول المطار وحتى يتم قبولهم للسفر دوليًا.

أرقام خدمة عملاء الخطوط السعودية الداخلية

يمكن التواصل عبر رقم 0540000005. على مدار 24 ساعة واتسأب.