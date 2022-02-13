نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تداول السعودية تعلن النطاق السعري لـ اكتتاب شركة الدواء للخدمات الطبية بين 65 و73 ريال للسهم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم الإعلان عن تفاصيل اكتتاب شركة الدواء للخدمات الطبية بشكل مباشر ورسمي في يناير الماضي، وكان الهدف من هذا الإعلان تسجيل اسم الشركة في السوق السعودي للعمل على زيادة أرباح الشركة والزيادة رأسمالها، والتي بدورها ستعمل على تحقيق الرؤى والأهداف التي تطمح إليها والتي ستساعدها على تحقيق النمو والتوسع في أنشطتها المختلفة، حيث تسعى إلى أن تكون إحدى الشركات العالمية العاملة في مجال توريد الأدوية الطبية الخدمات التي منشؤها المملكة، ومن الجدير بالذكر أن الاكتتاب بشركة الادوية سيستمر لمدة 5 ايام متتالية وتم تحديد النطاق السعري للأسهم بين 56 و 73 ريال سعودي.

اكتتاب شركة الدواء للخدمات الطبية

تعتبر شركة الدواء للخدمات الطبية من أكبر الشركات العاملة في مجال توريد وبيع الأدوية في المملكة، فقد تم تأسيسها عام (1993) وذلك من خلال افتتاح أول صيدلية للشركة، وسعت جاهدة في العمل باسم الشركة حيث امتلكت عام (2022) اكبر الشبكات من القنوات التي تقدم الخدمات الصيدلانية، والتي تضم أكثر من 800 صيدلية في جميع أنحاء المملكة بالإضافة إلى قنوات البيع بالجملة والمنافذ الإلكترونية، عملت الشركة على مر السنين لتوفير بنية تحتية رقمية ولوجستية عالية المستوى لتقديم أفضل خدمة للمستفيدين، وتبدأ فترة البناء للفئات المشاركة يوم الأحد 13 فبراير 2022 م وتنتهي الساعة 12:00 ظهرًا يوم الخميس 17 فبراير 2022 م.

تفاصيل اكتتاب الدواء للخدمات الطبية دمسكو



من اهم وابرز تفاصيل اكتتاب شركة الدواء للخدمات الطبية والذي تم التصريح به لتداول السعودية عبر بيان رسمي لها هو التالي:

النطاق السعري للعرض يتراوح بين 65 و 73 ريالاً للسهم. الشركة تم حولها علي الموافقة من قبل تداول حيث تم إدراج اسم شركة الدواء بالسوق الرئيسي في سبتمبر من العام الماضي. يشمل الاكتتاب إصدار 25.500.000 سهم عادي للشركة والتي تمثل (30٪) من رأس مال الشركة وسيتم بيعها من قبل المساهمين الحاليين في الشركة. كل فئة تم مشاركتها تم تحديد الحد الأدنى (100) ألف سهم والحد الأقصى ( 4،249،999). سيتم تحديد سعر الطرح بعد عملية الاكتتاب وبعد ذلك تليها عملية الاكتتاب بالتجزئة، والتي سيتم خلالها طرح 2.550.000 سهم وهو ما يمثل 10٪ من إجمالي الاشتراكات المفتوحة للمشتركين الأفراد.

الفئات المشاركة في اكتتاب الأدوية

الفئات المشاركة والتي تم شمولها هم المؤسسات والشركات المصرح لها بالمشاركة في تكوين دفتر الطلبات، وتم تخصيص 100٪ من عدد الأسهم المعروضة للفئات المشاركة، وإذا قام الأفراد بالاكتتاب فسيتم تخصيص 90٪ من الأسهم للفئات المشاركة. الأفراد وقد شملت تلك الفئة “الأشخاص الطبيعيون السعوديون” وكذلك السعودية مطلقة أو أرملة ولديها أبناء من زوج غير سعودي. المستثمرون من مواطني دول المجلس الخليجي التعاوني. أولئك الذين لديهم حساب مصرفي مع إحدى الكيانات التي تتلقى طلبات الاشتراك.

ما هي البنوك المستلمة لاكتتاب شركة الدواء



شركة الدواء الطبية والتي طرحت أسهمها للاكتتاب في السوق السعودي في فبراير 2022، دشنت أعلانها وصرحت عن البنوك المستلمة للاكتتاب وهي على النحو التالي:

ا لبنك الأهلي السعودي.

لبنك الأهلي السعودي. مصرف الراجحي.

بنك ساب السعودي البريطاني.

بنك الرياض.

والي هنا وضحنا كافة تفاصيل اكتتاب شركة الدواء للخدمات الطبية والتي تم إدراج ساهمها في السوق المالية بالسعودية.