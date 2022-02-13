من أكثر الأمور التي يبحث عنها الكثيرين في المملكة هي خطوات اكتتاب الدواء للخدمات الطبية بالتفاصيل . فقد تم الإعلان بشكل رسمي عن الاكتتاب. حيث تسعى الدواء للخدمات الطبية لإدراج أسهمها في سوق الأوراق المالية السعودية وذلك من أجل زيادة رأس مالها. مما يساعدها على تحقيق النمو والتوسع في نشاطها لتكون أحد الشركات العالمية العاملة في مجال تقديم الخدمات الدوائية الطبية بالمملكة.

شركة الدواء للخدمات الطبية

واحدة من أكبر الشركات بمجال تقديم وبيع الدواء تأسست عام 1993م. وفي عام 2022 أصبح لدى الشركة شبكة قوية من قنوات التوزيع والتي تقدم الخدمات الدوائية والتي تشمل ما يزيد عم 800 صيدلية بكافة أنحاء المملكة.وتعد الشركة من الشركات العالمية بمجال تقديم الحلول التقنية المتطورة في مجال تجهيز الأدوية.

اكتتاب الدواء للخدمات الطبية

عينت الشركة شركة جي آي كابيتال كمستشار مالي لها مسئول عن عملية طرح الأسهم، ومدير الاكتتاب ومدير سجل الاكتتاب وكذلك متعهد التغطية الرئيسي. وشركتي الإنماء للاستثمار والعربي الوطني للاستثمار كمتعهدين مشتركين لها من أجل تغطية الطرح والإشراف على عملية الاكتتاب الخاصة بها. وسوف يتم طرح خمسة وعشرين مليون وخمسمائة ألف سهم، حوالي 30% من رأس مالها ويحق الاكتتاب في الطرح لكل من:

الأشخاص السعوديين الطبيعيين.

المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة.

المقيمين في المملكة

المستثمرين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بشرط امتلاك حساب مصرفي بأحد البنوك السعودية.

المؤسسات والشركات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر.

كم سعر السهم في اكتتاب الدواء للخدمات

أعلنت الشركة المسئولة عن الطرح جي آي كابيتال عن النطاق السعري للأسهم المطروحة من 65- 75 للسهم الواحد. ووفقًا لها فإن الحد الأدنى للأسهم للاكتتاب في الفئات المشاركة هي 100 ألف سهم عادي. والحد الأقصى المسموح للاكتتاب فيه لكل فئة من الفئات المشاركة 4 مليون و249 ألف و 999 سهم. أما السعر النهائي للسعر يتم الإعلان عنه يوم 17 فبراير المُقبل.

طريقة الاكتتاب في الدواء للخدمات الطبية

قم بالحصول على نموذج الاكتتاب في فترة الطرح للأفراد بفروع الجهات التابعة للجهات المستلمة أو المواقع الإلكترونية لها.

يكون الاكتتاب من خلال الموقع الإلكتروني للبنك، أو عبر الهاتف المصرفي أو جهاز الصراف الآلي التابع للجهات المستلمة.

لابد أن يكون للمكتتب حساب لدى الجهة المستلمة للاكتتاب لكي يستطيع الاكتتاب.

البنوك المستلمة لاكتتاب الدواء للخدمات