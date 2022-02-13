رابط منصة جود لدفع الإيجار وكيفية التسجيل في المنصة 1443

رابط منصة جود لدفع الإيجار والحصول على الدعم للوحدات السكنية تعد من أفضل و أشهر المنصات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية تقدم خدماتها لجميع المواطنين في المملكة من أجل تسديد الإيجار للأسر الأشد احتياجا بالتعاون مع برنامج الإسكان من أجل التنمية التابع لوزارة الإسكان بهدف تحقيق رؤية المملكة لعام 2030 للعيش بحياة طيبة صحية وكاملة في موقعنا سوف نوضح لكم جميعا معلومات عن منصة جود لدفع الإيجار في المملكة وكيفية التسجيل في المنصة.

رابط منصة جود لدفع الإيجار

و الجدير باتذكران منصة جود لتسديد الإيجار في المملكة العربية السعودية واحدة من أهم المنصات التابعة لوزارة الإسكان و التي تعمل في المجال الاجتماعي الغير ربحي تضامنا مع عدد كبير من المؤسسات التنموية والجمعيات الخيرية و عدد من الأفراد المهتمين بالعمل الخيرى في المجتمع السعودي كما تقوم منصة جود علي تقديم العديد من الدعم في مجال الإسكان بهدف توفير معيشة طيبة وكريمة للمواطن السعودي من الفئات ذات الداخل الضعيف والمحدود و الأكثر احتياجا في المجتمع وسداد الديون المتعلقة بمجال السكن مثل الإيجار.

طريقة التسجيل في منصة جود لتسديد الإيجار

الدخول على رابط منصة جود الإلكتروني لدفع الإيجار.

ادخل رقم الجوال ثم الضغط على الموافقة للشروط والأحكام وبعد انقر على أيقونة التسجيل.

الدخول على حسابي ومنها الدخول على البيانات المطلوبة للتسجيل في منصة جود وتشمل الأتي:-

(الاسم ورقم الجوال و البريد الإلكتروني إدخال رقم الهوية الوطنية).

(الاسم ورقم الجوال و البريد الإلكتروني إدخال رقم الهوية الوطنية). إدخال كلمة المرور الخاصة بالمتقدم.

انقر على زر المتابعة هنا تصلت رسالة نصية إلى رقم الجوال محتواها كود التحقيق.

اكتب الكود في المكان المحدد له.

ثم اضغط على طلب التسجيل.

شروط منصة جود