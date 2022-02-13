أسهل طريقة تحديث رقم الجوال في صحتي وكيفية تعديل البيانات

زادت عمليات البحث الأخيرة بالمملكة عن طريقة تحديث رقم الجوال في صحتي لذلك تم إطلاق هذا التطبيق من قبل وزارة الصحة السعودية لرغبتها في إدارة أزمة كورونا، ويتم التطبيق عن طريق الاستعلام عن رقم جوال وبيانات أخرى في التطبيق، واليكم عبر موقعنا سوف نعرض لكم كافة التفاصيل في السطور التالية عن خطوات تحديث رقم الجوال في صحتي.

تحديث رقم الجوال في صحتي

يتم تشغيل التطبيق على الهاتف الذي تم تنزيله وتسجيل الدخول مسبقًا.

بعد فتح التطبيق ستظهر الواجهة الرئيسية التي تحتاج فيها إلى الضغط على الإعدادات ثم النقر فوق خيار تحديث رقم الهاتف المحمول.

يطلب منك التطبيق بعد ذلك تقديم:

رقم الهاتف المحمول.

رقم الهوية الوطنية.

تاريخ الميلاد.

بعد إدخال المعلومات المطلوبة انقر فوق إرسال.

سيقوم التطبيق بعد ذلك بالتحقق من هوية المستخدم من خلال مركز المعلومات الوطني.

في هذه الخطوة قم بتسجيل الدخول عبر البوابة الوطنية عن طريق إدخال:

اسم المستخدم.

كلمة السر.

ثم انقر فوق خيار إذن الدخول.

في غضون لحظات قليلة سوف تتلقى رسالة نصية مع رمز التفعيل على الهاتف والذي يجب إدخاله في المساحة المخصصة لهذا الغرض ، ثم الضغط على أيقونة التحقق.

ثم يطلب التطبيق رقم هاتف محمول جديد.

بعد إدخال الرقم انقر فوق تحديث.

في غضون ذلك ستتلقى رسالة نصية بها رمز التحقق على الهاتف، والذي سيتم إدخاله في المساحة المخصصة لذلك ، ثم

يتم الضغط على خيار التأكيد.

بعد اتباع الخطوات السابقة تم تعديل رقم الهاتف في صحتي

أسهل طريقة لتغيير رقم الجوال في تطبيق صحتي

اتصل بخدمة عملاء صحتي على الرقم 937

الاتصال على عنوان البريد الإلكتروني الرسمي: [email protected]

عند اتصالك بأحد ممثلي خدمة العملاء سيُطلب منك التفاصيل الكاملة وبعد ذلك سيكون من السهل عليك تحديث رقمك.

تعديل بيانات صحتي

يتم فتح التطبيق على الهاتف وإذا لم تقم بتسجيل الدخول إلى التطبيق من قبل ، فيجب عليك التسجيل عن طريق إدخال:

اسم المستخدم.

كلمة السر.

ثم انقر فوق خيار تسجيل الدخول.

بعد ذلك، سينقلك التطبيق إلى الواجهة الرئيسية حيث سيتم الضغط على خيار النشاط.

ثم انقر فوق الخطوات.

ثم انقر فوق خيار إضافة البيانات.

خلال هذه الخطوة ، سيطلب منك موقع الويب إدخال:

ضبط التاريخ والوقت.

أدخل التفاصيل التي تريد إضافتها إلى حسابك.

بعد إدخال جميع البيانات المراد إدخالها ، انقر فوق خيار إضافة البيانات.

بعد الانتهاء من جميع الخطوات السابقة ، تمت إضافة البيانات إلى تطبيق صحتي.

منصة صحتي استعادة كلمة المرور

فتح التطبيق الصحي من الهاتف.

بعد الدخول إلى التطبيق ، ستظهر واجهته الرئيسية (صفحة تسجيل الدخول)، والتي تضغط فيها على خيار “نسيت كلمة المرور”.

يطلب منك التطبيق بعد ذلك تقديم:

رقم الهوية / رقم الإقامة.

ثم انقر فوق التالي.

في غضون لحظات قليلة ، على الهاتف المسجل في صحتي ، ستتلقى رسالة تحتوي على رمز التفعيل ، والذي يجب إدخاله في المساحة المخصصة لذلك ، ثم انقر فوق التحقق.

ثم يطلب الموقع:

كلمة السر الجديدة.

قم بتأكيد كلمة المرور عن طريق إدخالها مرة أخرى.

ثم انقر فوق خيار التأكيد.

أخيرًا، بعد إكمال جميع الخطوات السابقة ، تمت إعادة تعيين كلمة المرور وتحتاج إلى كتابتها لاستخدامها عند تسجيل الدخول إلى حسابك في المستقبل.

رابط تطبيق صحتي تسجيل دخول

قم بتنزيل تطبيق Android Health .

أو قم بتنزيل تطبيق health for iPhone.

بعد تنزيل التطبيق على الهاتف يتم تشغيله تظهر واجهة التطبيق الرئيسية.

يتم تسجيل الدخول إلى حسابك الشخصي عن طريق إدخال:

اسم المستخدم.

كلمة السر.

ثم انقر فوق خيار تسجيل الدخول.

في غضون لحظات قليلة سيأخذك التطبيق إلى صفحة الحساب الشخصي.

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