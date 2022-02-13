نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلب تمويل سداد المديونية وتوحيد الالتزامات والشروط 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل سداد المديونية وتوحيد الالتزامات من أهم المنتجات التي قدمها البنك الأهلي السعودي، فيمكن طلب سداد مديونية من خلاله ولكن بشروط مُحددة قام البنك بتقديمها مؤخرًا إلى العملاء لكي يسهل عليهم، فيمكنهم شراء مديونيات البنوك أيضًا والطلب بعدة وسائل مختلفة، ولذا سنتعرف على شروط برنامج تحويل المديونية للقروض الشخصية أو التمويل التأجيري من خلال البنك والمميزات أيضًا وكيفية سداد مديونية واستخراج قرض جديد.

تمويل سداد المديونية وتوحيد الالتزامات

تحويل الالتزامات المالية إلى البنك الأهلي السعودي مخصص إلى من حصول على تمويل شخصي من بنوك أخرى، أو حصلوا على تمويل تأجيري للسيارات المستعملة والجديدة، بالإضافة إلى أنه مخصص لسداد مديونية البطاقات الائتمانية، فعند الحصول على هذا القرض سيتم تحويل أقساطك إلى قسط واحد لدى البنك الأهلي، وبالتالي يتم إعفائك من الغرامات التي قد تُطبق عليك.

وقد أشار البنك إلى أن هناك الكثير من المميزات في تمويل سداد المديونية وتوحيد الالتزامات من بينها:

تستطيع الاستفادة من جميع الخدمات التي يقدمها البنك إلى العملاء عند الاشتراك في البرنامج، وهو من برامج التمويل المتوافقة مع الأحكام الإسلامية.

الحصول على موافقة فورية بناءً على ما صدر من البنك.

سداد الأقساط على فترات أي أنه يتسم بالمرونة، حيث تصل مدة السداد إلى خمس سنوات.

يُعطى المواطن الحق في السداد المبكر للقرض كما أنه يمكن أن يؤجل القسط الأول والثاني.

شروط توحيد الالتزامات البنك الأهلي

وهناك العديد من الشروط التي تخص المواطنين السعوديين الذين يرغبون في توحيد الالتزامات وهي تختلف بناءً على القطاع، فأما الشروط العامة فهي:

الحصول على الجنسية السعودية والعمل لدى أحد المؤسسات الحكومية الكبرى والشركات المميزة.

قيمة الحد الأدنى للرواتب الشهرية ينبغي أن تكون أربعة آلاف ريال سعودي.

ويحصل المواطن على مبلغ تمويلي بحد أدنى خمسة آلاف ريال سعودي، ولا يزيد عن مليون ونصف ريال سعودي.

العمر لا بد ألا يكون أكثر من ستين سنة إن كان المتقدم موظف بالفعل، والمتقاعد عمره لا بد ألا يكون أكثر من 75 سنة عند التسجيل.

ويمكن التعرف على المزيد من المعلومات وطلب الانضمام إلى البرنامج من خلال الاتصال على رقم 920000891.