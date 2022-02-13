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عمر شويل - جدة خطوات الحصول علي تصاريح السفر الاستثنائية من قبل الجوازات السعودية يبحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن كيفية الحصول تصاريح استثنائية للسفر خارج البلاد حتى يستطيع هؤلاء الفئات الذين لهم ظروف خاصة تتطلب سفرهم خارج المملكة لتابعة أعمالهم، كما أوضحت المدرية العامة للجوزات خطوات إصدار تصاريح السفر الاستثنائية عن طريق الأنترنت عبر منصة أبشر، وأصدرت إدارة الجوازات العامة بالمملكة مجموعة من من الشروط والضوابط الواجب توافرها في كل من يريد أن يستخرج تلك الوثيقة لمباشرة أعمالهم خارج المملكة في أي مكان بالعالم، ولك يكون عن طريق الإجراءات الاحترازية الاستثنائية التي تتخذها المملكة السعودية بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد وهناك مجموعة من الأوراق المطلوبة لاستخراج تصريح سفر للخارج.

خطوات الحصول علي تصاريح السفر الاستثنائية

هناك مجموعة من الخطوات الواجب اتباعها للحصول على تصاريح السفر الاستثنائية، ومن ضمن هذه الخطوات ما يلي:

أن يقوم المستخدم بالدخول إلي حسابه علي منصة أبشر. ثم اضغط على زر خدمات واختيار الجوازات. قم باختيار مركز الرسائل والطلبات للجوازات(طلب جديد). علي المستخدم اختيار القطاع الحكومي المطلوب. ثم اختيار جهة إصدار التصاريح. علي المستخدم عند اختيار خدمة تصاريح الجوازات، ثم يقوم بوصف الطلب إذا كان ضمن الحالات الاستثنائية التالية (لم الشمل، الإقامة الدائمة خارج المملكة، حالات الوفاة بالخارج). أن يقوم المستخدم بإرفاق جميع الأورق المطلوبة. ثم قم بالنقر علي أيقونة تقديم الطلب. وأخيرا سوف يصل للمستخدم رسالة برقم الطلب ويتم معالجتها.

الأوراق المطلوبة لاستخراج تصريح سفر إلكتروني

هناك عدد من الأوراق المطلوبة لاستخراج تصريح سفر إلكتروني لابد من تقديمها لدى استخراج تصريح السفر الإلكتروني هي:

تقديم جواز السفر الخاص بطالب التصريح. عدد صورة ضوئية من بطاقة الهوية الوطنية. ثم أن يقدم صاحب الطلب، الذي يريد أن يسافر للم شمل أسرته وأولاده بالخارج وثيقة الزواج التي تثبت العلاقة الزوجية. أن يقدم صاحب الطلب ما يفيد أعمار التابعين له وهوياتهم وهويات الأشخاص الملحقين بهم. ثم قم بتقديم نسخة ضوئية من عقد العمل الذي يلزمه السفر رغم الإجراءات الاستثنائية. أن يكتب صاحب الطلب تعهدًا ذاتيًا بعدم السفر إلى أي بلد آخر. وفي النهاية قم بالتأكد من صلاحية وسلامة الأوراق المقدمة منعًا للمساءلة القانونية.

شروط السفر خارج المملكة لفئة المواطنين المقيمين خارج المملكة ومرافقيهم

تقديم إثبات ملكية أو عقد إيجار للعقار يجب أن يكون ساري المفعول ، وكذلك إثبات الإقامة في الدولة التي يرغبون في السفر إليها. ثم يجب أن تكون الشهادة سارية ، بغض النظر عما إذا كانت وثيقة الإقامة متاحة في الدولة الأخرى وما إذا كانت هذه الإقامة شبه دائمة أم دائمة. يشترط تقديم المستندات التي تثبت أن هذا المواطن قد أمضى فترات طويلة في الدولة الأخرى لا تقل عن 6 أشهر في السنوات الثلاث الماضية.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة عبر ابشر

تتم عملية الاستعلام عن صلاحية الإقامة من خلال استخدام منصة أبشر عبر الخطوات التالية:

الانتقال إلى منصة أبشر الإلكترونية. ثم تحديد أيقونة الاستعلامات. النقر على أيقونة الجوازات. ثم النقر على أيقونة خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة. إضافة رقم رخصة الإقامة، ومن ثم رقم هوية الكفيل. ثم إضافة الرمز المرئي الظاهر على الشاشة. إضافة رقم الإقامة، ومن ثم رقم التأشيرة. النقر على أيقونة العرض، ومن ثم ستظهر كافة البيانات.

والجدير بالذكر أن المدرية العامة للجوازات نبهت أنه يمكن رفع جميع الوثائق بمرفق واحد، ألا يتجاوز حجم الملف 1 ميجابايت، أن يكون بأحد الصيغ الآتية: (JPEG-JPG-PNG-PDF)، كما أن أوضحت المدرية العامة للجوازات في المملكة تضيف خدمة جديدة للمقيمين تساعدهم في تجديد الإقامة والخروج والعودة.