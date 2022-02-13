نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تُعلن (موعد نزول راتب التقاعد فبراير 2022) www.pension.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى موعد نزول راتب التقاعد لشهر فبراير 2022 سؤال أجابت عليه المؤسسة العامة للتقاعد التابعة للتأمينات الاجتماعية www.pension.gov.sa والتي حددت يوم محدد يتم فيه صرف رواتب التقاعد، ويمكن أن يتقدم هذا اليوم أو يتأخر لمدة يوم في حال تزامن موعد الصرف مع إجازة أسبوعية أو عطلة رسمية، أما عن موعد صرف رواتب التقاعد شهرياً بوجه عام، فهو يوم الخامس والعشرون من كل شهر ميلادي، في حال صادف هذا اليوم إجازة رسمية، فإن موعد نزول راتب التقاعد يتم في أول يوم عمل بعد انتهاء الإجازة، فقد أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد أن موعد الصرف هذا الشهر سيكون يوم الأحد الموافق 27 فبراير 2022، كما أنه يُحتمل أن يتم تقديم إلى بوم الخميس الموافق 24 فبراير، ويتم إيداع رواتب التقاعد في حساب المستفيدين صبيحة هذا اليوم، وذلك لمن تنطبق عليه شروط وضوابط الاستحقاق والأهلية، هذا وقد أوضحت المؤسسة حقيقة ما أُشاع عن وجود زيادة في راتب تقاعد هذا الشهر.

التسجيل في التأمينات أون لاين على رابط موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تُعلن (متى موعد نزول راتب التقاعد)

وتجدر الإشارة لما تردد من أخبار غلى مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بوجود زيادة براتب التقاعد بدأ من شهر ديسمبر الماضي 2021، وقد فندت المؤسسة العامة للتقاعد www.pension.gov.sa على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي هذه الإشاعة نافية نفياً قاطعا حقيقة تلك الإِشاعة، وأضافت المؤسسة أن أي تغير قد يطرأ على رواتب التقاعد سيصدر بشأنه بيان رسمي يوضخ مقدار هذه الزيادة وأسبابها، وأهابت بالمواطنين استسقاء معلوماتهم من المصادر الرسمية.

وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسة العامة للتأمينات والمعاشات السعودية اتاحت رابط خاص للتسجيل في خدمة التأمينات أون لاين، ويتم التسجيل وفق الخطوات التالية:

ادخل على الموقع الإلكتروني للتأمينات.

حدد نوع المستفيد (مشترك، صاحب عمل، جهة علاج)، ثم انقر على (تسجيل).

أكمل البيانات المطلوبة.

يتم تسجيلك بالموقع بنجاح

متى موعد نزول راتب تقاعد لشهر فبراير 2022

كما أكدنا في صدر هذا التقرير أن موعد الصرف لن يتم صرفة يوم 25 فبراير كما هو معتاد، وذلك لتزامن موعد الصرف المُعلن سابقاً مع الإجازة الأسبوعية، لذلك صرحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات من خلال الحساب الرسمي الخاص بها على توتير أن موعد الصرف وإيداع مستحقات المستفيدين ستكون صبيحة يوم الأحد 27 فبراير، وبذلك يمكن للمستفيدين من رواتب التقاعد سحب وصرف رواتبهم صباح الأحد.

رابط وطريقة الاستعلام عن رواتب التقاعد www.pension.gov.sa

خصصت المؤسسة العامة للتقاعد رابط خاص يمكن من خلاله التعرف على الخدمات التي تقدمها، ومن بين تلك الخدمات خدمة الاستعلام عن راتب المتقاعدين، وذلك من خلال الخطوات التالية:

زيارة رابك الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات.

الضغط على أيقونة “الخدمات الإلكترونية”.

النقر علي “التعريف بالمعاش”.

إدخال بيانات التسجيل المطلوبة

الضغط على كلمة “تسجيل”.

“الاستعلام عن رواتب المتقاعدين”.

ستظهر لك جميع البيانات الخاصة براتب التقاعد.

حاسبة المعاش التقاعدي

وتجدر الإشارة إلى أن خدمة حاسبة المعاش التقاعدي تتيح معرفة قيمة المعاش التقاعدي بصورة تقريبية، وذلك وفق البيانات التي يقوم المُستعلم بإدخالها، وذلك حسب الخطوات التالية:

بالإضافة إلى ما سبق من جهود الحكومة السعودية في تصحيح قواعد صرف الدعم لمواطنيها، وذلك لشمول منظومة الدعم الحكومي لتغطي مظلتها جموع المستحقين الفعليين الأولى برعاية الحكومة، فقد استطاعت المملكة أن تقدم العديد من البرامج الخاصة بالحماية الاجتماعية، هذا بجانب جهود الأمراء أصحاب الأيادي البيضاء في تقديم المساعدات المالية والعينية ومن بين تلك المساعدات على سبيل المثال ما يلي:

ومن الجدير بالذكر أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية www.pension.gov.sa هي إحدى المؤسسات التي تقوم على الحماية الاجتماعية لقطاع كبير من المستفيدين من خدماتها، فهي مظلة تأمينية معنية بموظفي الدولة سواء كانوا منالمدنيين أو العسكريين أو العاملين في القطاع الحكومي والخاص، وتقوم المؤسسة على تنفيذ نظام التأمينات الاجتماعية بشكل اختياري.