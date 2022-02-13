نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات استرداد قيمة مخالفة مرورية تم قبول الاعتراض عليها من قبل المرور السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات استرداد قيمة مخالفة مرورية تم قبول الاعتراض عليها أوضحت الإدارة العامة للمرور كيفية استرداد قيمة مخالفة تم قبول الاعتراض عليها، وقد تم قبول الاعتراض من قبل الإدارة حيث أعلنت الهيئة عن إمكانية عودة مبلغ المخالفة من خلال نفس الحساب الذي قام المستهلك السداد من خلاله إلكترونيا، هذا عن طريق إصدار قرار من قبل الهيئة المرورية التي قدمت الاعتراض لديها يفيد بإعادة مبلغ السداد ذلك وفقاً للإدارة العامة للمرور، وحددت الإدارة العامة للمرور آلية وطريقة تقديم الاعتراض من خلال منصة أبشر وذلك عن طريق اتباع خطوات سهلة وبسيطة، كما يمكن التعرف علي خطوات الاستعلام عن المخالفات المرور السعودية برقم اللوحة 2021.

خطوات تقديم الاعتراض علي مخالفة مرورية



ذكرت الإدارة العامة للمرور السعودي كيفية تقديم الاعتراض من خلال منصة أبشر الإلكترونية، وذلك من خلال اتباع الخطوات الأتية:

أن يقوم صاحب المخالفة بالدخول إلى منصة أبشر أولا. ثم أن يدخل صاحب المخالفة علي حسابه الشخصي علي منصة أبشر. قم بالنقر علي أيقونة خدماتي. ثم عليك اختيار زر خدمات المرور. أنقر علي زر الاعتراض على المخالفة المرورية.

شروط الاعتراض على المخالفات المرورية

وضع المرور السعودي مجموعة من الشروط لتقديم الاعتراض علي المخالفة المرورية في المملكة العربية السعودية، من ضمن هذة الشروط ما يلي:

يشترط ألا تتجاوز مدة المخالفة المرورية شهر من تاريخ تسجيلها. لا يجوز الاعتراض على مخالفة تم تقديم الاعتراض عليها مسبقًا عبر بوابة أبشر وصدر فيها قرار من اللجنة المختصة. ثم في حالة وجود اعتراض آلي مفتوح قيد المعالجة، لا يسمح تقديم اعتراض آلي جديد من قبل مقدم الاعتراض نفسه.

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية

يستطيع الكثير من المواطنين الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال إتباع الخطوات الأتية :

أن يقوم المستعلم بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية. ثم قم بالاتجاه إلى الخدمات الإلكترونية الخاصة بالمرور. أنقر على الاستعلام عن المخالفات المرورية. ثم قم باختيار نوع المخالفة التي ترغب في الاستعلام عنها سواء كانت للسيارة أو من أجل رخصة القيادة. على المستعلم إدخال رقم الهوية الخاص به. ثم أدخل البيانات المطلوبة وأنقر على عرض وسوف يظهر لك جميع المخالفات إن وجدت.

طريقة حجز موعد رخصة قيادة للنساء 1443

تتمثل خطوات حجز موعد رخصة قيادة للنساء في التالي:

أن تقوم المتقدمة بالدخول على موقع أبشر الإلكتروني . ثم قومي بالنقر على مستخدم جديد والاشتراك في الموقع. الضغط على زر الاستعلامات الإلكترونية ثم اضغطي على أيقونة حجز موعد. ثم قومي بإدخال جميع البيانات المطلوبة مع دفع الرسوم المحددة. يتم اجتياز الاختبار الخاص بالقيادة للسيدات ويكون ذلك من على رابط موقع قيادتي . ثم قومي بحجز موعد التدريب والقيام بتسديد الرسوم المطلوبة. وأخيرا يتم الدخول على التدريب المخصص والالتزام بمواعيد الحصص النظرية.

حجز موعد في المرور السعودي

قد يضطر أحد المواطنين في بعض الأحيان إلى الذهاب إلى أحد مقرات الإدارة العامة للمرور لقضاء أحد المعاملات الخاصة به، وهذا ما قد يكبده بعض الوقت والجهد نتيجة الانتظار الذي قد يحدث معه، ولذلك وفرت الإدارة العامة للمرور خدمة حجز الموعد المسبق بشكل إلكتروني ومن ثم يمكن له زيارة المقر في الموعد المحدد بشكل إلكتروني، وتتمثل خطوات حجز موعد في المرور السعودي فيما يلي:

الدخول إلى منصة أبشر الرسمية. ثم الضغط على أيقونة أبشر أفراد. تدوين اسم المستخدم وكلمة المرور. ثم تدوين رمز التحقق. النقر على حقل تسجيل الدخول. ثم يجب تحديد خدمة الاستعلامات. يجب تحديد خدمات المرور. ثم الضغط على أيقونة مواعيد المرور. تحديد الموعد المناسب.

تقسيط المخالفات المرورية

وفقاً لما جاء من قبل وزارة الداخلية، إدارة المرور في المملكة العربية السعودية، حول تقسيط المخالفات المرورية، فإنه لا يوجد نظام تقسيط لدفع المخالفات، وذلك ما يوجب على أصحاب المركبات في السعودية، القيام بدفع المخالفات المستحقة عليهم، وكما جاء بأنه من الممكن للمستعلم دفع كل مخالفة على حدة، وذلك حينما يتيسر له مبلغ المخالفة المستحقة عليه.

والجدير بالذكر أن إدارة المرور في المملكة تقدم العديد من الاستعلامات الهامة للمواطنين بالمملكة كالاستعلام عن المخالفات المرورية عبر منصة أبشر وغيرها من الاستعلامات المتاحة.