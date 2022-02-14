نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل الدخول في منصة ريف Reef.gov.sa للعاطلين والأسر المنتجة وربات البيوت في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تسجيل الدخول في منصة ريف Reef.gov.sa للعاطلين والأسر المنتجة وربات البيوت، بوابة ريف الإلكترونية، هي إحدى المنصات التي أعداتها وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، تلك المنصة التي تسمح للمستحق من التقدم للاستفادة من الدعم المادي عن طريق إنشاء حساب في منصة ريف الإلكترونية، كما تسمح المنصة الاستعلام عن نتيجة أهلية تقديم الطلب ومع معرفة موعد صرف دعم ريف.

رابط الاستعلام عن دعم ريف REEF برقم الهوية

يمكن لجميع المستفيدين من دعم ريف الدخول على الرابط المختص للمنصة والاستعلام عن دعم ريف بإدخال رقم الهوية ورقم الطلب الخاص به ، ويمكن تلخيص هذه الخطوات في الأتي:

الدخول على منصة ريف الإلكترونية

تسجيل الدخول الإلكتروني من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور

النقر على رابط الاستعلام عن دعم ريف برقم الهوية

تعبئة رقمي الهوية والطلب الخاصة بالمستعلم

ثم إجراء عملية البحث.

الدعم الريفي 1443

الدعم الريفي المقدم لصغار المزارعين، والعاملين بالنشاط الزراعي، بهدف تنميتهم والعمل على تطوير المجال الزراعي، وتحقيق الأمن الغذائي داخل المملكة العربية السعودية، وتطبيق برنامج التنمية الريفية المستدامة، كما يهدف البرنامج إلى الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية التي تتمتع بها المملكة العربية السعودية، دون تعرضها لأي نوع من الأهداف.

موعد صرف الدعم الريفي

وهو دعم مقدم عن طريق منح مادية تقدم للعاملين وذاويهم بالنشاط الزراعي، والعاطلين عن العمل أيضاً، وتصرف تلك المنح بصفة شهرية، حيثُ يتم صرف المنحة في مطلع كل شهر ميلادي ويستمر صرف المنح، حتى قضاء عشرة أيام من الشهر الميلادي.

خطوات الدعم الريفي للعاطلين عن العمل وربات البيوت والأسر المنتجة

التوجه إلى البوابة الإلكترونية للمنصة ريف

الضغط على رابط طلب دعم

النقر على أيقونة إنشاء حساب جديد

الانتقال لصفحة حقول الحساب الجديد

تعبئة الحقول المطلوبة مع مراعاة الدقة والتحري في تعبئتها

ثم الضغط على تفعيل الحساب لإتمام التسجيل.

ألية الحصول على وثيقة العمل الحر للأسر المنتجة

الأسر المنتجة هي التي تعتمد بشكل كبير على المهارة اليدوية، ويتم إنتاج المنتجات داخل المنازل بهدف رفع من مستوي دخل الأسرة، وللحصول على وثيقة العمل الحر، الدخول على البوابة الرئيسة للأسر المنتجة، القيام بالتسجيل للطلب وإصداد رخصة أو وثيقة للعمل الحر.