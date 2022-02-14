متى ينزل الضمان الاجتماعي المطور وشرح التسجيل في الضمان المطور بالمملكة

الضمان المطور تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على دعم المواطنين بالمملكة العربية السعودية بعد إصدار الضمان بشكل رسمي واحتساب المعاش على النظام المسبق، ويتسأل الكثير من المواطنين بالمملكة العربية أن الضمان الاجتماعي الجديد هل يدعم الموظفين أو غيره وما خطوات الاستعلام عنه وما الجديد، في الضمان المطور الحديث وإليكم التالي.

طريقة حساب الضمان الأجتماعي الجديد المطور 1443

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعمل منصة، على الإنترنت خاصة بالضمان الاجتماعي المطور وتستقبل هذه المنصة حاليا جميع الطلبات المقدمة، في الضمان الاجتماعي للمواطنين السعوديين التي يتوفر، لديهم بعد الشروط اللازمة

وسوف نذكر كيفية الضمان الاجتماعي.

مثال على كيفية حساب الضمان الاجتماعي المطور 1443

إذا كان المواطن يحصل على مبلغ 4000 ريال من إحدى الوظائف الحكومية، مبلغ 1126 ريال وكان لديه أسرة من خمس أفراد ويوجد عائل سوف يتم جمع المعاش الضماني في هذا الخطوات.

يحتسب المعاش وفق البنود الآتية نصف الراتب 200+ حساب المواطن 1126= وهذا يكون إجمالي الدخل الشهري لجميع أفراد العائلة.

الأسرة المكونة من 6 أفراد سوف يتم احتساب المعاش الحد الأدنى كالتالي 1100 عائل +550 لكل فرد من أفراد الأسرة ×عدد 5 ثم نجمع 100+2750= 38500 وهذا الدخل كبير جدا ولا يتم قبولة.

الحد الذي يمنعك من الحصول على المعاش هو 3850 ريال سعودي.

شروط الضمان الاجتماعي المطور

تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في المملكة العربية السعودية على تلبية احتياجات المواطنين بالدعم المقدم من الحكومة السعودية التي يمكنك التقديم عليه ولكن يجب أن تتوفر، لديك هذه الشروط.

عليك الدخول إلى المنصة الخاصة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الدخول ثم كتابة المستخدم وكلمة المرور بشكل صحيح.

بعد ذلك قم بالضغط على تسجيل الدخول.

اذا لم يكن لديك حساب علي المنصة عليك بإنشاء حساب جديد.

عليك الدخول الى القائمة بعد ذلك سيتم فتحها بكتابة البيانات بشكل صحيح.

قم بالضغط علي قائمة الخدمات إلكتروني.

وضغط على الضمان خدمة معاش بعد ذلك بالضغط على التقديم الآن

وسوف تراجع المنصة البيانات والتأكد من صحتها.