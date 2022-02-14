نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “رقم ريف للاسر المنتجة” التواصل مع للاستفسار والاستعلام عبر رقم ريف الموحد reef.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم رقم ريف للاسر المنتجة، حيث يريد الكثير من الأشخاص التواصل مع أحد قنوات الاتصال الخاصة ببرنامج دعم ريف، وهذا للقيام بعمليات الاستفسار والاستعلام الخاص بهم، وهذا خاصة الأشخاص الذين قاموا بالتسجيل بشكل جديد في دعم ريف في أحد البرامج المتوفرة في البرنامج ويريدون الاستعلام عن حالة الطلب الخاصة بهم، وسنتابع معكم في هذا المقال كيفية القيام بالاستعلامات التي ترغبون بها إلكترونيا، ورقم دعم ريف وطرق التواصل معهم، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

بوابة الدعم الريفي

وتقدم الدولة السعودية العديد من أشكال الدعم للمواطنين، والتي لا يتطلب معظمها الارتباط بنشاط معين مثل الضمان الاجتماعي المطور، والمساعدة المقطوعة، ولكن هذا ما عدا دعم الريف، حيث إن دعم الريف يرتبط بالإنتاج المحلي السعودي والمشاريع الصغيرة.

حيث يقدم الدعم الريفي للأسر المنتجة وللأشخاص أصحاب المشاريع الإنتاجية المحلية، وهذا بهدف السعي على الارتقاء بمستوى الإنتاج المحلي السعودي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتشجيع المشاريع الصغيرة وتطوريها ومساعدة أصحابها في الاستمرار وتوفير الأدوات اللازمة.

دعم ريف Reef

وقد نشر برنامج ريف عبر الحساب الرسمي الخاص به على تويتر الإنجازات التي تم تحقيقيها في دعم ريف العام الماضي وهي كالآتي:

وصول عدد المستفيدين إلى أكثر من 30 الف سعودي.

عدد الأسر المنتجة في البرنامج قد تجاوزت ال14 ألف أسرة.

وصل عدد المزارعين المدعومين إلى 16 ألف مزارع.

عدد الطلبات المقدمة من المواطنين للاستفادة من دعم ريف وصل إلى 508 ألف طلب.

الاستعلام عن دعم ريف

ويمكنك الاستعلام عن الطلب الخاص بكم في دعم ريف بكل سهولة، وهذا عن طريق اتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى موقع ريف الإلكتروني reef.gov.sa.

سجل الدخول برقم الهوية وكلمة السر الخاصين بك.

ثم بعد التسجيل ستذهب إلى الصفحة الرئيسية الخاصة بك.

سيظهر بها نبذة مختصرة عن حالة الطلب الخاص بك (قيد الدراسة، مؤهل، غير مؤهل).

يمكنك متابعة تفاصيل الطلب عن طريق الضغط عليها في القائمة بالأعلى.

رقم ريف للاسر المنتجة

ويمكنكم التواصل مع خدمة عملاء البرنامج بشكل مباشر للقيام بالاستعلامات الخاصة بكم والسؤال عن أي استفسارات تريدونها، وهذا عبر القنوات المتاحة للتواصل مع دعم ريف وهي كالآتي:

رقم ريف الموحد