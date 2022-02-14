تجديد هوية مقيم بالسعودية www.absher.sa برقم الهوية الوطنية وتجديد تأشيرة الخروج والعودة للمقيمين على أراضي المملكة وهو ما يبحث عنه كافة المقيمين للتعرف على مواعيد التجديد وكيفية استخدام الخدمة، وتتيح مصلحة الجوازات السعودية الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر جوازات للتجديد والاستعلام وأيضا للسداد الإلكتروني لمصروفات التجديد، وقد قامت وزارة الداخلية بالمملكة بالسنوات الأخيرة بتشديد القيود على الإقامات والتنقلات مما جعل من الضروري أن يتم التجديد في الموعد وغلا تعرض المقيم للعقوبات المدرجة بوزارة الداخلية.

تجديد هوية مقيم بالسعودية www.absher.sa برقم الهوية منصة أبشر (خروج – عودة) الجوازات