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عمر شويل - جدة تنشيط رقم الجوال في بنك الرياض والخدمات المتاحة من خلال الهاتف - ثقفني
يحرص بنك الرياض على تقديم خدماته لكافة العملاء في الأراضي السعودية بكافة الطرق الفعالة والمريحة، حيث أن خدمة تنشيط رقم اجوال هى واحدة من الكثير بين الخدمات المتاحة كما يحرص البنك على إرسال الرسائل النصية لكافة العملاء في حالة وجود معلومات جديدة أصدرها البنك، ونجحت خدمة تنشيط رقم الجوال في التيسير على العملاء عمليات السحب وغيرها.
الخطوات المتبعة في تنشيط رقم الجوال
إستطاع بنك الرياض توفير العديد من الخدمات لعملائه حتى تتم عمليات الحسابات البنكية وغيرها بسهولة ومن بين هذه الخدمات خدمة الصراف الآلي، كما يتمكن العملاء من إجراء خدمة تنشيط رقم الجوال عبر ماكينة الصراف الآلي من خلال الخطوات التالية:
- التوجه لأقرب ماكينة صراف آلي تابعة لبنك الرياض.
- يقوم العميل بإدخال بطاقته المصرفية عبر الماكينة وتسجيل رقم المرور الخاص به.
- قم بإختيار تفعيل الخدمات الإلكترونية من شاشة الماكينة.
- سوف تفتح نافذة جديدةيختار العميل منها تحديث رقم الهاتف المحمول من الخيارات المتوفرة.
- ثم يقوم العميل بإدراج رقم الهاتف الذي يرغب في تفعيله وإتباع الخطوات التالية حتى تتم الخدمة بنجاح.
- الطرق الأخرى لتنشيط رقم الجوال من بنك الرياض
- يتمكن عملاء البنك من تنشيط رقم الهاتف من خلال الإتصال على الرقم/ 0096620002470 ثم إدخال رقم الحساب وكلمة المرور وسوف يقوم البنك بإرسال رسالة نصية تتضمن رمز المصادقة في الحال.
- عندما يتم إدخال رمز المصادقة يتم تنشيط رقم الهاتف ويستطيع العميل الإستفادة من جميع الخدمات المتاحة عبر الهاتف.
الخدمات المتاحة من خلال الهاتف في بنك الرياض
- يتمكن المواطنين السعودين والعملاء في بنك الرياض من قضاء بعض الخدمات المصرفية عن طريق رقم الجوال، وسوف نوضح فيما يلي أبرز هذه الخدمات:
- يتمكن العملاء ممن لديهم أقساط شهرية يتم سدادها من دفع قيمة القسط عن طريق رقم الحساب الذي تم تفعيله برقم الهاتف.
- معرفة كافة عمليات السحب والإيداع الخاصة بالعميل عن طريق الرسائل النصية التي يرسلها البنك للعميل فور إتمام عملية السحب أو الإيداع.
- يستطيع العميل إستخراج بطاقة إئتمانية عن طريق رقم الهاتف حيث يقوم البنك بإرسال كلمة المرور للبطاقة عبر رسالة نصية لهاتف العميل.
- يتمكن العملاء من إستلام تقارير مفصلة موضح بها جميع العمليات التي تمت عبر الحساب الخاص بالعميل.
- يستطيع عملاء البنك إتمام عملية تحويل الأموال أو السحب أو الإيداع من خلال رقم الهاتف دون الحاجة للذهاب لإحدى فروع البنك أو الإلتزام بتوقيت زمني معين.
- يستفيد عملاء البنك من خدمة دفع الفواتير الخاصة بهم عن طريقالهاتف المحمول ضمن الخدمات امتاحة في الخدمة.
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