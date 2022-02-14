تنشيط رقم الجوال في بنك الرياض والخدمات المتاحة من خلال الهاتف

يحرص بنك الرياض على تقديم خدماته لكافة العملاء في الأراضي السعودية بكافة الطرق الفعالة والمريحة، حيث أن خدمة تنشيط رقم اجوال هى واحدة من الكثير بين الخدمات المتاحة كما يحرص البنك على إرسال الرسائل النصية لكافة العملاء في حالة وجود معلومات جديدة أصدرها البنك، ونجحت خدمة تنشيط رقم الجوال في التيسير على العملاء عمليات السحب وغيرها.

الخطوات المتبعة في تنشيط رقم الجوال

إستطاع بنك الرياض توفير العديد من الخدمات لعملائه حتى تتم عمليات الحسابات البنكية وغيرها بسهولة ومن بين هذه الخدمات خدمة الصراف الآلي، كما يتمكن العملاء من إجراء خدمة تنشيط رقم الجوال عبر ماكينة الصراف الآلي من خلال الخطوات التالية:

التوجه لأقرب ماكينة صراف آلي تابعة لبنك الرياض.

يقوم العميل بإدخال بطاقته المصرفية عبر الماكينة وتسجيل رقم المرور الخاص به.

قم بإختيار تفعيل الخدمات الإلكترونية من شاشة الماكينة.

سوف تفتح نافذة جديدةيختار العميل منها تحديث رقم الهاتف المحمول من الخيارات المتوفرة.

ثم يقوم العميل بإدراج رقم الهاتف الذي يرغب في تفعيله وإتباع الخطوات التالية حتى تتم الخدمة بنجاح.

الطرق الأخرى لتنشيط رقم الجوال من بنك الرياض

يتمكن عملاء البنك من تنشيط رقم الهاتف من خلال الإتصال على الرقم/ 0096620002470 ثم إدخال رقم الحساب وكلمة المرور وسوف يقوم البنك بإرسال رسالة نصية تتضمن رمز المصادقة في الحال.

عندما يتم إدخال رمز المصادقة يتم تنشيط رقم الهاتف ويستطيع العميل الإستفادة من جميع الخدمات المتاحة عبر الهاتف.

الخدمات المتاحة من خلال الهاتف في بنك الرياض