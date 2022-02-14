جدول مواعيد ازالة الاحياء العشوائية بجدة وفقًا للأمانة العامة 1443

تفاصيل جدول مواعيد ازالة الاحياء العشوائية باتت من أكثر الأمور التي يهتم بها السعوديون، وبشكل خاص المقيمين في مدينة جدة، حيث تم الإعلان عبر أمانة جدة عن إزالة كافة أنواع الأحياء العشوائية التي توجد بها، وتم بالفعل البدء في إزالة بعضهم، والهدف من هذه الإزالات هو الحفاظ على المظهر الحضاري العام للمدينة، وهو ما سوف يتم عبر الإزالات، ثم إعادة البناء ولكن بالطريقة المنظمة الحضارية.

جدول مواعيد ازالة الاحياء العشوائية

جاء الجدول رسميًا عبر موقع امانة جدة كما يلي:

تحتوي الخريطة على جميع الأحياء العشوائية التي توجد في جدة، والتي تعمل الحكومة السعودية على التخلص منها، لأن هذه الأحياء ليست مطابقة للمواصفات الخاصة بالسلامة والأمن، ويُمكنك زيارتها عبر smartmap.jeddah.gov.sa، وتولت أمانة جدة مهم إرسال إشعارات للسكان في عدد من الأحياء لسرعة إخلاء منازلهم حتى يتم إزالتها، وسوف تستمر الإزالات حتى يتم التخلص من كل حي عشوائي يوجد في جدة، والبناء به مرة أخرى ولكن بالشكل المنظم، الذي يعيد إلى المدينة رونقها الحضاري، وخاصةً أنها من أهم المدن الجاذبة للسياح في المملكة العربية السعودية.

أسماء الأحياء التي عليها إزالة في جدة

تحتوي جدة على عدد كبير من الأحياء الشعبية، التي تعمل الحكومة السعودية على التخلص منها جميعًا بالتدريج، ومن أبرز هذه الأحياء ما يلي: