نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول مواعيد ازالة الاحياء العشوائية بجدة وفقًا للأمانة العامة 1443 في المقال التالي
تفاصيل جدول مواعيد ازالة الاحياء العشوائية باتت من أكثر الأمور التي يهتم بها السعوديون، وبشكل خاص المقيمين في مدينة جدة، حيث تم الإعلان عبر أمانة جدة عن إزالة كافة أنواع الأحياء العشوائية التي توجد بها، وتم بالفعل البدء في إزالة بعضهم، والهدف من هذه الإزالات هو الحفاظ على المظهر الحضاري العام للمدينة، وهو ما سوف يتم عبر الإزالات، ثم إعادة البناء ولكن بالطريقة المنظمة الحضارية.
جدول مواعيد ازالة الاحياء العشوائية
جاء الجدول رسميًا عبر موقع امانة جدة كما يلي:
تحتوي الخريطة على جميع الأحياء العشوائية التي توجد في جدة، والتي تعمل الحكومة السعودية على التخلص منها، لأن هذه الأحياء ليست مطابقة للمواصفات الخاصة بالسلامة والأمن، ويُمكنك زيارتها عبر smartmap.jeddah.gov.sa، وتولت أمانة جدة مهم إرسال إشعارات للسكان في عدد من الأحياء لسرعة إخلاء منازلهم حتى يتم إزالتها، وسوف تستمر الإزالات حتى يتم التخلص من كل حي عشوائي يوجد في جدة، والبناء به مرة أخرى ولكن بالشكل المنظم، الذي يعيد إلى المدينة رونقها الحضاري، وخاصةً أنها من أهم المدن الجاذبة للسياح في المملكة العربية السعودية.
أسماء الأحياء التي عليها إزالة في جدة
تحتوي جدة على عدد كبير من الأحياء الشعبية، التي تعمل الحكومة السعودية على التخلص منها جميعًا بالتدريج، ومن أبرز هذه الأحياء ما يلي:
- حي القوزين: يصل عدد السكان به إلى 3542 نسمة، مساحته الكلية 0.8 كيلو متر مربع.
- حي الهنداوية: يصل إجمالي السكان به إلى 44.385 نسمة، تبلغ مساحته الكلية 1.021 كيلو متر مربع.
- السبيل: إجمالي عدد السكان به 23.974 نسمة، تبلغ مساحته الإجمالية 0.451 كيلو متر مربع.
- حي البلد: يصل إجمالي السكان به إلى 50.715 نسمة، تبلغ مساحته الإجمالية 0.75 كيلو متر مربع.
- حي العمارية: إجمالي عدد السكان به 11.579 نسمة، إجمالي مساحته 0.469 كيلو متر مربع.
- ذهبان: إجمالي عدد السكان به 7.196 نسمة، إجمالي مساحته 2.3 كيلو متر مربع.
- حي المحاميد والفاو: عدد السكان به 6.426 نسمة، إجمالي مساحته 6.02 كيلو متر مربع.
- حي ثول: يصل عدد السكان به إلى 10.906 نسمة، إجمالي مساحته 2.6 كيلو متر مربع.
- الكندرة: يصل عدد السكان به إلى 29.973 نسمة، تبلغ مساحته الإجمالية 0.821 كيلو متر مربع.
- حي النزهة: يصل إجمالي عدد السكان به إلى 7.973 نسمة، تبلغ مساحته الإجمالية 0.48 كيلو متر مربع.
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