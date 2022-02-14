أحدث عروض هايبر بنده الأسبوعية بالسعودية وخصومات تصل ل60 ٪

يتواجد بداخل السعودية العديد من المراكز التسويقية المتخصصة في بيع السلع والمنتجات الضرورية والأساسيىة من منتجات غذائية وأجهزة كهربائية وغيرهم ومن بين أهم تلك المراكز هو هايبر بنده الذي يعد الأكثر انتشاراً في جميع أنحاء السعودية، إليكم العرض الأسبوعي بجميع منافذ بيعه بالتفصيل.

عروض وخصومات هايبر بنده على السلع الغذائية:

يوجد بداخل قسم المنتجات الغذائية صدور دجاج طرية داري 2 كيلو، سعرها قبل العرض 55.50 ريال سعودي وبعد العرض 43.95 ريال سعودي لعمل اشهى المأكولات بالدجاج مثل الفاهيتا.

متاح بقسم الخضروات فراوله مصري (250/200 جرام)، طازجة سعر العلبه قبل العرض 11.95 ريال سعودي وبعد العرض 3.50ريال سعودي.

متواجد ايضاً بقسم الخضروات فلفل أصفر / أحمر مصري/ مغربي/ السعر للكيلو قبل العرض 13.95ريال سعودي وبعد العرض9.95 ريال سعودي.

أشتري 3 حبات بسعر واحده فقط من تونة جرين فارمز (170 جرام)، سعر 3 حبات قبل العرض 18.75 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 13.50 ريال سعودي.

لحم تونة خفيف بزيت دوار الشمس الخير (95 جرام)، اشتري 3 حبات بسعر واحده فقط، السعر بداخل العرض 3 حبات بسعر 9.95 ريال سعودي.

متاح أيضاً زيت دوار الشمس اشتري 2 وأحصل على الأخرى هدية مجانية عرض لفتره محدوده، سعر الربطة قبل العرض 46.95 ريال سعودي والسعر داخل العرض 37.95 ريال سعودي.

زيت زيتون بكر ممتاز بالريحان/ بالفلفل العافيه(250 مل)، لا غنى عنه بكب مطبخ يعني مذاق رائع للسلطات وهو صحي ومفيد للجسم، السعر قبل العرض 18.95 ريال سعودي وبعدالعرض 14.95 ريال سعودي.

عروض هايبر بنده على الأجهزة الكهربائية: