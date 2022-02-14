شروط سند محمد بن سلمان 1443 رابط التسجيل في دعم سند الزواج snad.org.sa

شروط سند محمد بن سلمان 1443 من أهم المواضيع التي ازداد عليها البحث بصورة كبيرة، من خلال محرك البحث الشهير جوجل ومن خلال منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث يتم تقديم الدعم المادي للعديد من الفئات وللشباب المقبل على الزواج، وذلك بعد تحقق الشروط والضوابط الموضوعة، والتي تتمثل في كون المتقدم سعودي الجنسية، ولا يزيد الدخل الشهري للمتقدم عن 4000 ريال سعودي، وألا يقل عمر المتقدم إذا كان ذكراً عن 21 سنة وإذا كانت أنثى عن 18 سنة، كما أن سند الزواج يشترط أن تكون الزواج الأول وغير ذلك من الشروط، وهو أحد برامج الدعم مثل الدعم السكني والضمان الاجتماعي ودعم ريف وغير ذلك، التي سوف نتناولها بالتفصيل من خلال هذا المقال وعبر موقع ثقفني المتميز.

شروط سند محمد بن سلمان

للحصول على دعم مبادرة سند محمد بن سلمان 1443 يجب توافر بعض الشروط اللازمة، وهذه الشروط تتلخص في الآتي:-

أن يكون المتقدم\ة سعودي الجنسية. يجب ألا يزيد الدخل الشهري للمتقدم عن 4000 ريال سعودي. أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة على الأقل. ألا يقل عمر المتقدم إذا كان ذكراً عن 21 عام وإذا كانت أنثى عن 18 عام وقت تقديم الطلب وألا يزيد عن 40 عام. يشترط أن يكون الزواج هو الزواج الأول وألا يمر أكثر من عام على الزواج. تجاوز المتقدم نسبة 60% من دورة الوعي المالي لسند. عدم زيادة المهر عن 50 ألف ريال.

متى يفتح سند محمد بن سلمان سند الزواج

سند محمد بن سلمان هو برنامج أطلقه الأمير محمد بن سلمان في 30 ديسمبر 2018، ويهدف البرنامج إلى تقديم الدعم للفئات الفقيرة ومتوسطة الدخل وتحسين أوضاعهم المعيشية، ويستفيد من مبادرة سند محمد بن سلمان آلاف المواطنين السعوديين ممن ينطبق عليهم شروط استحقاق سند محمد بن سلمان.

كم مبلغ سند محمد بن سلمان

برنامج سند يقدم الدعم للفئات الفقيرة ومتوسطة الدخل وفق الشروط والمعايير التي بيناها سابقاً، ويصل الدعم المقدم من البرنامج إلى 20 ألف ريال سعودي، وذلك للمتزوجين المقبلين على الزواج أو لمن لم يمر على زواجهم أكثر من عام، وكذلك يقدم برنامج سند الدعم للعاطلين من خلال سند محمدة بن سلمان للعاطلين، كما يقدم برنامج سند الدعم للمرضى ويوفر لهم العلاج اللازم.

رابط تسجيل سند محمد بن سلمان للزواج