الاستعلام عن تأشيرة برقم الصادر بمنصة التأشيرات الإلكترونية

الاستعلام عن تأشيرة برقم الصادر، حيث يستعلم العديد من مواطني المملكة العربية السعودية ومقيميها عن طريقة الاستعلام عن تأشيرة من خلال رقم الطلب أو رقم الصادر، حيث تعمل وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية، علي تقنين جميع الاستعلامات الخدمية المرتبطة بالمواطنين بشكل إلكتروني من خلال منصة التأشيرات الإلكترونية، التي تعمل علي تقديم خدمات إلكترونية عديدة مرتبطة بالتأشيرات الإلكترونية الخاصة بالمواطنين، والتي تتم بدون ضرورة الحاجة إلى زيارة أي من مقرات وزارة الخارجية سواء كان ذلك للمواطنين السعوديين أو المقيمين، ومن خلال موقعنا سنوضح لكم آلية الاستعلام عن تأشيرة برقم الصادر من خلال موقع تأشيرات وزارة الخارجية السعودية.

الاستعلام عن تأشيرة برقم الصادر

متاح لجميع مواطني المملكة الاستعلام عن تأشيرة برقم الصادر من خلال بعض الخطوات الإلكترونية التي تتم بشكل سريع وسهل من خلال هذه الخطوات:

يجب الدخول علي منصة الاستعلام التالية/ التأشيرات الإلكترونية.

اختيار الدخول علي قسم الاستعلامات الإلكترونية.

اختيار خدمة الاستعلام عن تأشيرة برقم الصادر أو رقم الطلب.

يجب إدراج رقم الصادر أو رقم الطلب في المكان المحدد لذلك.

إدراج الرقم الخاصة بالجواز في المكان المحدد لذلك.

إدخال الرمز الموضح في الصورة في المكان الخاص به.

ثم النقر علي تبويب البحث.

ليتم عرض جميع التفاصيل التي تخص التأشيرة المراد الاستعلام عنها من جانب كل شخص.

الاستعلام عن تأشيرة برقم الجواز

تسهيلاً علي المستفيدين من خدمات منصة التأشيرات الإلكترونية، وفرت وزارة الخارجية إمكانية الاستعلام عن التأشيرات برقم الهوية الوطنية أو برقم الجواز، علي أن يتم الاستعلام بالتسلسل التالي: