نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “تحديث” التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد الموارد البشرية نتائج المستفيدين المكتملة طلباتهم في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد، من أكثر الروابط التي يتم الدخول عليها من قبل ملايين المقيمين داخل الأراضي السعودية، من أصحاب الدخول البسيطة وذوي الاحتياجات الخاصة والغير قادرين على العمل، وأصبحت منصة الدعم والحماية هدف رئيسي لكل من يرغب في الاستفادة من النظام المطور الجديد، الذي بحلول شهر مايو القادم سيكون هو المظلة الوحيدة لتغطية أصحاب المعاش الضماني داخل السعودية.

درست وزارة الموارد البشرية عدة أنظمة للضمان الاجتماعي، في الدول التي ظروفها مشابهة للمملكة العربية السعودية، حتى تكون رؤية متكاملة شاملة لأفضل نظام يخدم المقيمين داخل البلاد، حتى يعيشون حياة كريمة تليق بكونهم مواطنين سعوديون، يعيشون داخل أرض الحرمين التي تزخر بالنعم والخيرات الكثيرة، وبعد دراسة متأنية صدر المرسوم الملكي بالقرار في شهر نوفمبر من العام الماضي عامم2021.

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد

أعلنت وزارة الموارد البشرية السعودية أنها تعمل على تغير صيغة الدعم، في النظام القديم من خلال النظام المطور الجديد، بأن تقوم بتدريب وتأهيل القادرين على العمل من خلال برامج يتم تنفيذها لهم و توفير فرص عمل لهم، تكون مصدر دخل لهم ولأسرهم ومن لم يلتزم بهذه البرامج وهو قادر على القيام بها، لا مكان له في الدعم في النظام الجديد وهذه هي فلسفة النظام المطور.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد

الدخول على رابط منصة الحماية والدعم sbis.hrsd.gov.sa .

. القيام بإنشاء حساب جديد على المنصة بإدخال رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد ورقم الجوال.

سوف يتم إرسال رمز التحقق الخاص بدخولك للمنصة عن طريق رسالة نصية على رقم الجوال.

أدخل رمز التحقق والبيانات المطلوبة لدخول الملف الموحد للنظام المطور.

سجل بيانات المطلوبة الموجودة في أستمارة التقديم الإلكترونية .

شروط الاستحقاق لراتب الضمان المطور الجديد