نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعرف موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور للمسجلين الجدد بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الضمان الاجتماعي المطور أحدى الخدمات المقدمة من الحكومة السعودية للمواطنين الأكثر احتياجاً بالمملكة، فهي تسعى من خلالها لسد أحتياجاتهم الأساسية وتحقيق رؤية المملكة 2030، فيبحث الكثيرين عن موعد نزول دفعات الضمان الاجتماعي المطور خاصة للمسجلين الجدد فى حساباتهم البنكية التي قاموا بتسجلها أثناء عملية تقديم الطلب لصرف معاش الضمان لهم، كما قد يبحث البعض عن الفئات التي يتم الموافقة على طلب المعاش لهم بالاضافة لشروط التي تم وضعها بعرفة وزارة الموارد البشرية والخاصة بالضمان الاجتماعي المطور، كل ذلك وأكثر سنقوم بتوضيحه لكم الأن.

موعد نزول دفعة الضمان الاجتماعي للمسجلين الجدد

وفقاً لما أعلنته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والخاص بموعد نزول معاش الضمان الاجتماعي المطور فى الحسابات البنكية للمستفيدين، فقد أوضحت الوزارة أن موعد نزول الدفعات سيكون موعد ثابت وهو اليوم الثاني من كل شهر فى التقويم الميلادي.

كما أكدت الوزارة على ضرورة تحديث بيانات المستفيدين بشكل مستمر لتأكيد من أستحقاقهم لصرف المعاش ونزول الدفعات وتفادى مشاكل التأخير.

شروط صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور

أوضحت الوزارة الشروط الخاصة بصرف المعاش وهي ما تمثلت في:

أن يكون المتقدم لطلب المعاش سعودي الجنسية.

أن يتجاوز عمر المتقدم 60 عام.

يكون المستفيد من محدودي الدخل.

يصرف معاش الضمان الاجتماعي المطور للمرأة الأرملة أو المطلقة ويشترط ن يكون لديها أبناء.

الإقامة داخل السعودية.

إقامة أحد أبناء الأسرة خارج المملكة بغرض الدراسة لا يعيق طلب الضمان الاجتماعي.

قد يثتثني شرط الجنسية فى حال كان المتقدم زوجة مواطن سعودي متوفي أو مطلقة من جنسية أخرى.

حالات توقف صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور

فى حالة تأخير تحديث بيانات المستفيد. إذا تم تقديم معلومات خاطئة غير صحيحة أثناء عملية التسجيل. أذا ثبت أن المتقدم قادر على العمل. فى حالة عدم الالتزام ببرنامج التأهيل.

أوضحنا لكم موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور والفئات المستحقه له، بالاضافة إلي شروط صرف المعاش وحالات التوقف التي قد يتعرض لها المستفيدين، نتمنا أن نكون قد أفدناكم وفي انتظار تعليقاتكم واستفسارتكم التي نرحب بها دائما.