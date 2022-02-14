يوم التأسيس السعودي الوطني “يوم بدينا” والاحتفال بذكري تأسيس المملكة السعودية

يوم التأسيس السعودي الوطني الذي يحمل أهمية كبيرة في مسار تأسيس الدولة السعودية، فقد صدر أمر ملكي سعودي خلال الشهر الماضي بتخصيص يوم 22 من شهر فبراير من كل سنة يوما للاحتفال بذكري تأسيس المملكة السعودية، وسيكون عطلة رسمية تضاف إلى أجازة اليوم الوطني من كل عام، ويختلف عن اليوم الوطني الذي اعتادت المملكة العربية السعودية الاحتفال به يوم 23 سبتمبر من كل عام، وهو اليوم الذي اعلن فيه الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود توحيد البلاد تحت أسم المملكة العربية السعودية عام 1351 هجريا 1932 ميلاديا، ويعد أيضا أجازة رسمية ولا يوجد أي تعارض بينهما، فكلاهما يعتبر محطة مفصلية في تاريخ المملكة السعودية وتأريخ لذكري تاريخية قادت المملكة السعودية للحاضر المزدهر الذي تشهده حاليا ، بالإضافة إلى المستقبل الزاهر بقيادة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

ما هو يوم التأسيس السعودي الوطني

علي الرغم من أن الاحتفال بيوم التأسيس هو الأحدث ولكنه يعود إلى مناسبة اقدم من اليوم الوطني، وكلاهما ذكري مهمة في الذاكرة الوطنية السعودية وخاصة يوم التأسيس والذي تقرر الاحتفال به يوم 22 فبراير من كل عام واختيار هذا اليوم بالتحديد يعود إلى الشهر الذي اعلن فيه الإمام سعود بن عبد العزيز تأسيس الدولة السعودية الأولي قبل ثلاثة قرون تحديدا في منتصف عام 1139 هجريا الموافق شهر فبراير من عام 1727 ميلاديا وكانت تلقب هذه الدولة ” بإمارة الدرعية ” وقد استمرت إلى عام 1233 هجريا 1818 ميلاديا، وانتهت هذه الإمارة نتيجة للحملات التي أرسلتها الدولة العثمانية والتي كان أخرها حملة والي مصر إبراهيم باشا والتي تمكنت من هدمها وتدمير الكثير من البلدان في الدولة السعودية الأولي، وبعد مرور عامين علي نهاية الدولة السعودية الأولي قرر قادة آل سعود الظهور من جديد وإعادة تكوين الدولة السعودية الثانية، وفي عام 1820 ميلاديا حاول الإمام مشاري بن سعود استعادة الحكم في الدرعية لكنه لم يصمد اكثر من بضعة اشهر، وتلتها محاولة ناجحه من الإمام تركي بن عبد الله بن سعود وقام بتأسيس الدولة السعودية الثانية ولقبت بإمارة نجد وعاصمتها الرياض عام 1824 ميلاديا.

شعار يوم التأسيس السعودي

قبل أي شيء يحتوي شعار يوم التأسيس علي 5 عناصر ورموز جوهرية وهي:

العلم السعودي: ذو اللون الأخضر الذي يعكس النماء والرخاء والعطاء وتتوسطه كلمة التوحيد مع إضافة السيف.

النخلة أو التمر: الذي يدل علي النماء والكرم والذي كان يعتبر مصدر من مصادر الدخل والنشاط الاقتصادي.

الصقر: كان من اهم الهدايا التي يتم تبادلها بين شيوخ القبائل، كرمزا للصلح وحل الخلافات بينهم ثم تطور إلى رياضة صيد الصقور من الملوك والزعماء والأعيان.

الخيل العربية: وهو الرمز الذي يعكس فروسية وبطولة أمراء الدولة فقد كان يمتلك الإمام سعود بن عبد العزيز 1400 فرس.

السوق: الذي يشير إلى الحراك الاقتصادي والتنوع والانفتاح علي العالم. فقد كانت أسواق الدولة السعودية الأولى علي شكل دكاكين تصطف في الشوارع الواسعة جانب القصور والمساجد. واشتهرت الدولة حينها بالأسواق العامرة في الحجاز. وكلها تعكس تناغما تراثيا والتي ما زالت أنماطا مستمرة في الحاضر.

شعار العام ” يوم بدينا ” الهوية البصرية ليوم التأسيس

أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال به بعدما اصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان أمرا ملكيا بتحديد يوم 22 فبراير من كل عام يوما للاحتفال بذكري تأسيس الدولة السعودية. حيث جاءت هذا العام لتعزيز القيم والمعاني المرتبطة بهذه المناسبة الوطنية ولترسيخ الاعتزاز بالإرث الثقافي لهذه الدولة.