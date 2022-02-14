نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “رابط منصة الدعم”استعلام حالة الطلب الضمان الاجتماعي المطور 1443 الدفعة الجديدة لينك التسجيل وزارة الموارد البشرية sbis.hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة حرصت الحكومة السعودية على تقديم مساعدات مالية من خلال الاشتراك فى نظام الضمان الاجتماعي 1443، في محاولة لتحقيق التوازن الاجتماعي لمواطنيها، من خلال دعم بعض الفئات المستحقة التي تحصل عليها في ظل الاقتصاد الحالي، حيث يوفر مساعدة مالية للأسر ذات الدخل المنخفض والفقيرة والأكثر ضعفا، من أجل تحسين أوضاعهم وظروفهم المعيشية، كما يرغب العديد من الأفراد ذوي الدخل المنخفض، في المملكة العربية السعودية في معرفة الموعد النهائي، للحصول على معاش منصة الضمان الاجتماعي المطور1443، حيث تتيح الحكومة السعودية العمل على منصة الضمان الاجتماعي الحالية، من خلال زيارة موقع التضامن الاجتماعي عبر رابط الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية السعودية، التي وفرته المملكة لتيسير الخدمات الأساسية على المواطنين، خاصة بعد الانتشار العالمي لفيروس كورونا المستجد.

الفئات المستحقة للحصول على الضمان الاجتماعي المطور 1443

برنامج الضمان الاجتماعي المطور هو أحد البرامج المساندة، التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية، حيث قد اعلنت وزارة الضمان الاجتماعى بدء التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المستحدث، في نوفمبر 2021 الماضى، والذى سيستمر حتى 23 مايو 2022، كما يمكن للمواطنين المؤهلين، التسجيل للحصول على الضمان الاجتماعي، بتقديم طلب من خلال الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية السعودية، مشروط باستيفاء عدد من المتطلبات، وسنوضح لكم من هو المؤهل للضمان الاجتماعي، ومن يحق له الحصول عليه باتباع الإجراءات التالية:

النساء الأرامل والمطلقات

المعاقين وذوي الهمم

الأسر الفقيرة

كبار السن غير القادرين على العمل

شروط الاستحقاق للحصول على معاش الضمان المطور

– ان يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية.

– ألا يكون للمواطن السعودي أملاك ذات قيمة عالية.

– ألا يكون لدى المتقدم سجّل تجاري أة بطاقة ضريبية.

– أن يكون لديهم بطاقة تنقل سارية المفعول داخل المملكة

– يجب أن يقل الدخل الإجمالي للأسرة المستفيدة عن 1100 للعائل، و550 للفرد الواحد

– الا يجب أن يكون للمواطن المستفيد أصول ذات قيمة عالية

موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي المطور

يرغب الكثير من مستفيدى الضمان الاجتماعى في المملكة العربية السعودية، في معرفة موعد استلام راتب الضمان المطور 1443، حيث أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر حسابها الرسمي بتويتر، أنها تعمل على توحيد تاريخ صرف معاش الضمان، ويكون ذلك بعد شهر فقط من تقديمهم للطلبات، بداية من يوم 20 من نوفمبر الجاري، بعد ان تتم إجراءات الإيداع النقدي في حسابات المستفيدين بعد أسبوع من حصولهم على خطاب القبول، كما يمكنكم الاستعلام من أهلية الأفراد المتقدمين، من خلال تسجيل الدخول عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية، بوزارة الموارد البشرية والاجتماعية.