التسجيل في منصة سلفة للحصول على تمويل سريع دون الحاجة إلى تحويل الراتب

التسجيل في منصة سلفة، عندما يمر الإنسان بضائقة مالية أو يحتاج إلى بعض الأموال لشراء احتياجات له أو لعائلته نفكر في الحصول على تمويل سريع وسهل الإجراءات ليكون هو الحل الأمثل للخروج من تلك الأزمة كما نضع في المقام الأول أن تكون جهة التمويل معتمدة وموثوق بها وتمويلاتها المقدمة تتوافق توافقاً تاماً مع أحكام شريعتنا الإسلامية وفي هذا المقال سنطلعكم على خطوات التسجيل في منصة سلفة للحصول على تمويلاتها السريعة فخلال 24 ساعة يمكنك الحصول على القرض المتوافق مع أحكام الشريعة كما أنها لا تحتاج إلى ضرورة تحويل الراتب ولا إلى وجود كفيل.

التسجيل في منصة سلفة للحصول على تمويل سريع متوافق مع أحكام الشريعة

سلفة هي منصة تقدم تمويلات سريعة للمواطنين الموظفين بالقطاعات المختلفة والمنصة حاصلة على تصريح من البنك السعودي المركزي وتتمكن من خلالها التقديم والحصول على القرض وسداد الأقساط الشهرية المستحقة إلكترونياً بكل سهولة من خلال تحميل تطبيق سلفة للأجهزة الذكية ويتوجب على المتقدم التسجيل بالمنصة حتي يتمكن من طلب القروض ويتم التسجيل من خلال الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الإلكتروني للمنصة الخاص بطلب التمويل.

تسجيل رقم الهوية الوطنية.

قم بتسجيل رقم جوالك المسجل في أبشر وأدخل البريد الإلكتروني الخاص بك.

سوف تتلقي رسالة نصية عبر جوالك بها رمز المرور.

قم بتسجيل كلمة المرور المرسلة إليك.

قم بالضغط على الموافقة على الشروط والأحكام ثم اضغط على استكمال الإجراءات.

وللقروض المقدمة من المنصة مجموعة من الشروط والمميزات يجب توافرها في المتقدم وبعد تسجيلك في المنصة يمكنك طلب التمويل بكل سهولة أو طلب التمويل عبر تطبيق الهواتف الذكية وللحصول على المزيد من المعلومات يمكنك الاتصال برقم خدمة العملاء 920035888

خطوات الحصول على التمويل

بعد التعرف على المميزات والشروط وتسجيلك بالمنصة قم أولاً بتحديد قيمة القرض الذي تحتاج إليه وتحديد فترة السداد ثانياً قم بتسجيل جميع البيانات المطلوبة ورفع المستندات ومن جانبها ستقوم المنصة بالإطلاع على حالة الطلب المقدم لدراسة مدي توافقها مع الشروط المطلوبة وفي حال الموافقة سيتم إيداع المبلغ المطلوب في حسابك البنكي.