خطوات التقديم قرض الأسرة وشروط الحصول على القرض من بنك التسليف

يعتبر بنك التسليف أحد أكبر البنوك داخ المملكة والذي يسعى دائما إلى تقديم أفضل خدمة للقيام بمساعدة كافة المواطنين في السعودية، وهذا حيث يسعى بنك التنمية الاجتماعية إلى تحقيق أفضل مستوى معيشة للمواطنين داخل المملكة، كما يعمل البنك على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين داخل المملكة، وأيضا يقدم البنك تسهيلات لمساعدة وتخفيف أعباء الحياة على المواطنين وبدأهم في فتح مشاريعهم الصغيرة، كما أنه من مميزات بنك التسليف التي يقدمها للمواطنين السعوديين هو قرض الأسرة، والهدف من ذلك القرض هو مساعدة الزوج على تكاليف الزواج التي أصبحت ثقيلة، كما أن ذلك القرض يبدأ من مبلغ 10,000 ريال سعودي وقد وصل إلى مبلغ 60,000 ريال سعودي، وتسدد هذه الأقساط إلى البنك على فترات كبيرة واسعة المدى فقد تصل إلى خمس سنوات، ونقدم لكم طريقه التقديم على هذا القرض المقدم من بنك التسليف وهو قرض الأسرة وأيضاً نبين لكم الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على القرض.

خطوات التقديم قرض الأسرة:

يمكن لك التقديم للحصول على قرض الأسرة إلكترونياً، وهذا عن طريق تسجيل الدخول إلى الموقع الالكتروني الرسمي الخاص ببنك التنمية الاجتماعية السعودي، وهذا بهدف مساعدة المواطنين في توفير الوقت والجهد وبدلاً من القيام بزيارة أقرب فرع للبنك، كما يمكنك التسجيل والتقديم عن طريق تنفيذ الخطوات التاليه:

أولاً وجب عليك الدخول إلى الموقع الرسمي لبنك التسليف عبر الإنترنت.

ثانياً قم بالنقر على زر تمويل الأسرة.

ثالثاً يجب اختيار أيقونة التقديم الإلكتروني.

رابعاً شرط أساسي قيامك بملء كافة البيانات المطلوبة منك داخل نموذج التقديم.

خامساً قم بقراءة كافة الشروط ثم قم بالموافقة عليها.

سادساً يجب عليك إلحاق جميع الأوراق والمستندات المطلوبة مع التقديم.

سابعاً انقر على زر تقديم الطلب.

في النهاية يتم مراجعة الطلب من قبل أعضاء البنك ثم يتم الرد في أقرب وقت ممكن، ثم بعد ذلك وفي حالة الموافقة يتم وضع المبلغ المالي في الحساب الشخصي للمتقدم.

تعرف على شروط بنك التسليف للحصول على قرض الأسرة:

سبق وقام بنك التنمية الإجتماعية داخل السعودية بالإعلان عن بعض من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على قرض الأسرة من البنك، وتلك الشروط هي: