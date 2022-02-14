خطوات وطريقة التسجيل في حساب الراجحي الاستثماري بالسعودية يمكن التعرف على عليها من خلال السطور القادمة، حيث أن الكثير من العملاء يتعاملون مع مصرف الراجحي، وذلك لأنه يقدم الكثير من الخدمات المتنوعة، كما يبحث العديد من مواطني المملكة العربية السعودية عن معلومات الاشتراك والتسجيل في حساب الراجحي الاستثمار، الذي أطلق عليه مؤخرًا أكبر بنك في المملكة.

خطوات وطريقة التسجيل في حساب الراجحي الاستثماري بالسعودية

تكمن خطوات التسجيل في مصرف الراجحي، في كل من التالي:

في البداية، يجب زيارة موقع الراجحي المالي.

ثم انقر فوق الرمز للبدء في أسفل الصفحة.

بعد ذلك، أدخل رقم بطاقة الصراف الآلي الخاصة بالعميل.

ثم قم بتدوين كلمة مرور البطاقة.

سيتم إرسال رسالة إلى الهاتف المحمول المسجل به الشخص في البنك تحتوي على رقم تفعيل الحساب.

أدخل رمز التفعيل، ثم يتم الضغط على “التالي”.

كما يتم الضغط على “الموافقة على الشروط والأحكام”.

أدخل جميع المعلومات الشخصية الخاصة بالعميل وهي: مكان الميلاد، الحالة الاجتماعية، عدد أفراد الأسرة، والعنوان البريدي.

ثم أدخل تفاصيل الحساب المصرفي العادي للفرد، وهو اسم الفرع ورقم الحساب.

كما يتم اختيار الخبرة والمعرفة في مجال الاستثمار.

ثم اختيار قدرة العميل على المخاطرة.

اختر الأصول الاستثمارية المفضلة لديك، سواء كانت أسهم أو سندات.

ثم انقر فوق موافق وتأكد من صحة البيانات والمعلومات.

يتم الضغط على “أوافق” التي توجد في أسفل الصفحة

وفي النهاية، يتم فتح حساب استثماري في البنك.

كما ويمكنكم تم فتح محفظة استثمارية لبدء التداول.

شروط فتح محفظة استثمارية الراجحي

إلى جانب التعرف على خطوات وطريقة التسجيل في حساب الراجحي الاستثماري بالسعودية، يجب أن يكون المواطن على علم بشروط فتح المحفظة، والتي يكون من بينها كل من:

يجب عليك تحديد الفترة الزمنية التي سيتم فتح المحفظة فيها. يتحمل نصيبًا من المخاطر التي قد تنشأ في الشركات التي يشارك فيها الفرد. إشراك العميل في كافة الأمور المتعلقة بجميع الشركات. يجب أن يكون العميل على معرفة ووعي العميل بالمخاطر المحتملة. ومن جانب آخر، يجب أن الأموال المستثمرة تفوق الحاجات الأساسية.

طريقة تفعيل المحفظة في الراجحي

بعد التعرف على الخطوات اللازمة لفتح المحفظة الإستثمارية في الراجحي، يجب أن يكون العميل على علم بطريقة تفعيلها، والتي تكمن في كل مما يلي:

الطريقة الأولى: إيداع مبلغ من المال في المحفظة لتفعيلها.

إيداع مبلغ من المال في المحفظة لتفعيلها. الطريقة الثانية: الاكتتاب في شركة جديدة من خلال شراء الأسهم.

الاكتتاب في شركة جديدة من خلال شراء الأسهم. الطريقة الثالثة: الحصول على تمويل من شركة أو شخص.

والجدير بالذكر في الختام، أن يمكن للعميل في مصرف الراجحي المالي إجراء جميع معاملاته المالية المتعلقة بالتداول وبيع وشراء الأسهم إلكترونيًا، كما يمكن للعميل متابعة السوق المالية بشكل دوري من خلال تطبيق يمكن تحميله على هواتف Android و iPhone بالاضافة الى الربح من نقاط الراجحي.