خصومات تصل لـ60% على جميع السلع الغذائية والأجهزة في العثيم السعودية

أسواق العثيم السعودية يقدم نهاية كل أسبوع أروع العروض على جميع السلع، خاصة على معظم الأجهزة الكهربائية، ومسلتزمات العناية بالشعر، وبعض السلع الغذائية، التي يحتاجها الكثير من الأشخاص، لذلك سوف نقدم إليكم خلال هذا المقال عروض وتخفيضات اسواق العثيم السعودية.

عروض العثيم السعودية الأسبوعية

جل معقم من لايفبوي، وشامبو بالزيوت الطبيعية من دوف، وشامبو تموجات من بانتين، وحفائض بيبي من بامبرز، وشامبو سوبر بانتين، وشامبو منعش من شولدرز، ومناديل أطفال بيور من بامبرز، وفوطة صحية للحماية الليلية من الويز، وفوطة صحية كبير بالأجنحة من ألويز، وفوط صحية قطن ناعم من ألويز، ولوشن عناية أساسية من فازلين، وكريم فيتامين من فيراند لفلي، وغسول فم أحمر حار من كلوس، وكريم بشرة من دوف، وفرشاة أسنان أبيض لامع وسط من سيجنال، وجل فازلين، ومعجون أسنان من كلوس أب، ومعجون أسنان بالأعشاب الطبيعية من سيجنال، وسائل حمام برائحة الياسمين المخملي من اللوكس، وفوط صحية كبير بالأجنحة من كوتكس، ومناديل اسبيشيال من كلينكس، وورق ميجا رول من سوفتي، وورق مطبخ رول من سانيتا جيبسي، ومناديل للعناية بالبشرة من ديتول، وحفائض صغيرة بيبي جوي، وحفائض بيبي كبيرة من بيبي جوي، وفوطة صحية من سوفي.

عروض العثيم السعودية على الأجهزة الكهربائية

شاشة أمبيكس ال اي دي سمارت ٣٢، وشاشة ارو ال اي دي سمارت ٦٥، وشاشة ارو ال اي دي سمارت ٥٥، وشاشة ارو ال اي دي ٣٢، وشاشة امبيكس ال اي دي سمارت ٤٢، وشاشة امبيكس سمارت ٥٠، وشاشة امبيكس سمارت ٥٥، وجوال سامسونج أي ٣٢، وجوال سامسونج أي ٣ كور، وجوال تكنو بي سي ١، وجوال لافا واي ٣٢٤٠ جيجا، ومسرح منزلي جيباس ٢*١، وجوال نوكيا ١١٠، وجوال أي تي ال ٩٢٠٠، وجوال سامسونج أي ٢٢، ودفاية كولين جدارية، ومكنسة برميل من جي في سي، وغلاية شاي من جيباس، وغلاية ماء زجاج من كوولين، وخلاط مع مطحنة من هومر، وقطاعة بصل من السيف، وصانع طعام من جيباس، ومحضر قهوة تركي من السيف، وخبازة كهربائية من السيف، وميكرويف من ارو، وقدر ضغط كهربائي.