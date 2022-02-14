شروط الضمان الاجتماعي الجديد للمتقاعدين وطريقة التسجيل للحصول على معاش الضمان الحديث 1443 هجرية حيث تتجه جهود المملكة العربية السعودية إلى توفير كل وسائل الحياة الكريمة والعيش الطيب الذي يليق بالمواطن السعودي بالتحدي لكل صعوبات الحياة شروط الضمان الاجتماعي الجديد يعد خط الدعم مقدم من الجهات المعنية لتحسين الوضع المالي والمادي لرفع مستوى المعيشة لكافه الأسر الأشد احتياجا في المملكة من هنا و من خلال هذا المقال عبر موقع ثقفني الإخباري نعرض لكم شروط الضمان الاجتماعي الجديد وطريقة التسجيل واهم المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم على معاش الضمان المتقاعدين.

شروط معاش الضمان الاجتماعي المطور لعام 1443

يعد الضمان الاجتماعي المطور خطة دعم مادي تقدم كل شهر للمواطن السعودي وفقا للشروط حتى يصل الدعم إلى مستحقية من صندوق الزكاة ولنيل معاش الضمان الاجتماعي الحديث يجب توافر الشروط التي سوف نتكلم عنها في السطور الأتية:-

من اهم الشروط للحصول على معاش الضمان أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يجب أن يكون عمر المتقدم على معاش الضمان 35 عاما وما فوق.

بالنسبة لشروط النساء يجب أن تكون أرملة أو زوجها مفقود.

يرفض طلب المرأة التي عصمة زوج غير الحالات التي تم ذكرها.

توافر جميع المستندات والأوراق المطلوبة وارفاقها مع طلب الحصول على المعاش الجديد.

كيف اسجل في الضمان الاجتماعي الجديد للمتقاعدين 1443

لكى يكون طلب التقديم والتسجيل لطلب معاش الضمان الاجتماعي الحديث يجب أن يكون بطريقة الإلكترونية ويكون على الموقع الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الدخول المباشر الموقع الرسمي الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

التالي الدخول على بوابة الخدمات الإلكترونية على المنصة.

لكى يتم التسجيل بطريقة صحيحة قم بتسجيل الدخول بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

إذا كان للمرة الأولي للمتقدم الدخول على المنصة فعليه إنشاء حساب.

قم بتسجيل كل البيانات المطلوبة على الموقع ثم الموافقة على الشروط والأحكام بالضغط عليها.

قم بإرسال كافة الوثائق والمستندات المطلوبة وأرسلها للحصول على معاش الضمان.

يصرف معاش الضمان بطريقة مستمرة وهذا في حالة توافر وتطابق جميع الشروط المطلوبة على المستفيد.

اهم المستندات المطلوبة للتقديم على معاش الضمان الجديد 1443