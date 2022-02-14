نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في دعم ريف بالمملكة العربية السعودية في المقال التالي
يمكن على جميع المواطنين السعوديين المستفيدين بالمملكة العربية السعودية التقديم في دعم ريف، لأن دعم ريف يعد من أحد برامج التمويل التي يتم تقديمها السعودية، ولذلك يمكن التقديم من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي، حيث أن يجب على المتقدم أن يكون لديه حساب بنكي نشط، وبناءاََ على ذلك في هذه الحالة يمكن لجميع المواطنين السعوديين المستفيدين الاستفادة من دعم ريف بالمملكة، ولذلك في الفترة الأخيرة زادت محركات جوجل في البحث عن الرابط الخاص بالتسجيل في برنامج ريف للدعم المالي، ولذلك سوف يتم الإيضاح عن الهدف من دعم ريف بالسعودية، حيث أن نقوم بعرض خطوات التسجيل في دعم ريف للمستفيدين.
رابط التسجيل في دعم ريف للمستفيدين :
أوضحت الحكومة السعودية العديد من الخدمات الإلكترونية الهامة لجميع المواطنين السعوديين المستفيدين، وهذا لكي يتم إتمام جميع المعاملات الحكومية عن طريق الإنترنت بأسهل الطرق وأيسرها، ولذلك تم الإعلان على في حالك يريد المتقدمين الاستفاده من دعم ريف للدعم المادي، يجب إنشاء حساب إلكتروني جديد وهذا من خلال الرابط الالكتروني الخاص بدعم ريف.
الهدف من دعم ريف :
دعم ريف تعد من أهم المنصات الحكومية التي أطلقتها المملكة العربية السعودية، ولذلك تهدف إلى خدمة العاملين بالسعودية في القطاع الزراعي، وما يشابهه ذلك، أضاف منصة ريف علي أن هذا الدعم لكي يتمكن المواطنين السعوديين من بدء مشاريعهم وتطويرها وتنميتها، ولذلك في هذه الحالة يريدون هذا الدعم المادي والمساندة.
خطوات التسجيل في دعم ريف :
- يجب على المتقدم الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بدعم ريف.
- ثم بعد ذلك النقر على كلمة “التسجيل”.
- يجب بعد ذلك الضغط على أيقونة “سجل الآن”.
- يجب على المتقدم إدخال كافة البيانات بكل دقة ” الاسم، رقم السجل المدني، رقم الإقامة، الجنسية، نوع الجنس سوأ كان ذكر أو أنثى، تاريخ الميلاد، العمر بالأرقام، الحالة الاجتماعية بالنسبة للمتقدم.
- يجب تحديد الحالة الصحية تحديد عدد أفراد الأسرة بالأرقام، رقم الجوال، يجب تحديد المتقدم موظف أو لا يعمل، يلزم تحديد المؤهل العلمي، تحديد مصدر الدخل، يلزم تحديد نوع السكن، والمنطقة التابع لها إدارياََ.
- يجب إرفاق صورة بطاقة الهوية أو كرت العائلة.
- يجب إرفاق عقد إيجار البيت أو فاتورة الكهرباء أو صك الملكية.
- يجب على المتقدم تحديد نشاط الأسرة في مجال الزراعة، وإضافة صور المنتجات.
- يجب إدخال عدد سنوات العمل بالمشروع.
- يجب إرفاق صورة من وثيقة العمل الحر، وهذا من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة.
- يجب كتابة رمز التحقق المرئي.
- يجب بعد ذلك تسجيل الحساب الجديد، يتم تسجيل الدخول لبرنامج ريف.
- يجب إضافة رقم الحساب البنكي.
- يجب على المستفيد النقر على التقديم على برامج التنمية الريفية الزراعية.
- ثم يجب في النهاية النقر على أيقونة “التقديم في برنامج ريف”.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ