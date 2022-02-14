موعد إيداع الدعم السكني الجديد شهر فبراير 2022 ورابط وشروط التسجيل

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عمر شويل - جدة موعد إيداع الدعم السكني الجديد شهر فبراير 2022، الذي يتساءل عنه الكثيرين من أبناء الشعب المستفيدين من تلك الخدمة التي تقدمها وزارة الإسكان للمواطنين السعوديين الذين تقدموا بالتسجيل للحصول على دعم وزارة الإسكان في حصول المستفيدين على المسكن الميسر المناسب للحياة الطبيعية، لذا نبدأ معكم هذا التقرير بكشف موعد صرف الدعم السكني 1443 الشهر الجاري يناير 2022، بالإضافة إلي موعد صرف الدعم للشهر الجاري فبراير 2022، فيما نوضح إليكم أيضاً خطوات التسجيل للحصول على الدعم السكني، وشروط الدعم السكني بالسعودية.

موعد إيداع الدعم السكني الجديد شهر فبراير 2022

تساؤلات كثيرة تبدأ هذه الساعات من قبل المواطنين، المنتظرين لإيداع الأموال إلي حساباتهم البنكية خلال هذه الأيام، لذا كشفت وزارة الإسكان أن موعد صرف دعم سكني سيكون بإذن الله تعالى يوم الإثنين الموافق الواحد والعشرين من شهر جمادى الثانية 1443، الموافق الرابع والعشرين من شهر يناير 2022.

فيما يتم صرف الدعم السكني لشهر فبراير 2022 يوم الأربعاء الموافق الرابع والعشرين من فبراير 2022 والموافق 23 رجب 1443، حيث يتم إيداع الدعم السكني في حسابات المستفيدين حسب المواعيد المحدد مسبقا تباعا بعد أن تتم الموافقة علي الشروط والأحكام والضوابط التي وضعتها وزارة الإسكان السعودية مسبقا.

طريقة التسجيل في دعم السكن 1443

تعد الطريقة الصحيحة للاشتراك في وزارة الإسكان السعودية للحصول على الدعم السكني تأتي عبر تنفيذ الخطوات التالية:

الدخول على موقع سكني. الضغط على (تسجيل الدخول) تجدها باللون الأخضر. النقر على أعلي يسار الشاشة الخاصة بالتسجيل. تسجيل رقم الهوية الوطنية. الضغط على التحقق. يمكنكم الدخول عبر منصة النفاذ الوطني أيضا. تسجيل البيانات المطلوبة مثل (رقم الهوية، تاريخ الميلاد). تخطي أنا لست روبوت. تفعيل كلمة المرور المرسلة عبر منصة أبشر. استكمال البيانات المطلوبة. في الختام تقوم بالضغط على أيقونة التسجيل.

شروط الحصول على الدعم السكني

قسمت وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية الدعم السكني على مجموعة معينة من الفئات وتم تحديد هذه الفئات بناء على توافقهم مع شروط الدعم السكني والتي جاءت كما يلي:

جنسية المتقدم تكون سعودية.

الإقامة تكون في السعودية دائمة.

عمر الزوج المتقدم لا يقل عن خمسة وعشرين عام.

عدم توافر وامتلاك مسكن للمتقدم خلال آخر 5 سنوات.

أن لا يكون المتقدم مستفيد من الدعم السكني من قبل.

يجب أن يكون المتقدم متزوج.

الدعم السكني للعسكريين

يختلف الدعم السكني للعاملين في المنظومة العسكرية بالمملكة العربية السعودية عن غيرها من المؤسسات الأخري، حيث تمنح وزارة الإسكان السعودية قروض سكنية للعسكريين 500 ألف ريال بالإضافة إلي قرض أضافي يبلغ تقريباً 140 ألف ريال سعودي بنسبة 20% من قيمة التمويل، ولكن تم أيقاف التمويل الإضافي هذه الأيام ومن المتوقع أن يفتح خلال وقت لاحق.

وصلنا لختام شرح التسجيل في سكني وموعد إيداع الدعم السكني الجديد شهر يناير 2022 ورابط وشروط التسجيل.