الاعتراض على نتائج الأهلية في حساب المواطن الدفعة 51

يبدأ حساب المواطن في الساعات الأولى من يوم 15 فبراير في قبول طلبات الاعتراض على نتائج الأهلية الدفعة 51 والتي تم إيداعها يوم 10 فبراير الجاري ممن لم يصرف لهم الدعم أو ممن لم تشملهم نتائج الأهلية أو الحالات التي تعاني من نقص مبلغ حساب المواطن أو عدم صرف المبلغ لكل التابعين وغيرها من الحالات والمشاكل التي تواجه المستفيدين حيث يحق لهم التقدم بالاعتراض من خلال المسار الذي حدده البرنامج لهذا الغرض.

ما هو الاعتراض على نتائج الأهلية ؟

هي وسيلة يمكن من خلالها تقديم شكوى حساب المواطن ويتم التقيد بالضوابط التي تم تحديدها وفقًا لما يلي:

يتم تقديم الاعتراض في اليوم الخامس من إيداع الدعم (غالبًا يوم 15 في الشهر الميلادي).

مدة رفع الاعتراض 90 يوما من تاريخ إيداع الدعم ولا يتم التقدم بأكثر من اعتراض على نفس الدفعة.

لا يتم رفع اعتراض آخر ما لم يتم الرد على الاعتراض المقدم من المواطن.

طريقة رفع الاعتراض على نتائج الأهلية

يتم رفع الاعتراض على عدم الأهلية وفقًا لما يلي:

تسجيل دخول حساب المواطن عبر البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن. الانتقال إلى دراسة الأهلية. الضغط على خيار أسباب عدم الاهلية للمستفيد الرئيسي أو التابع. إزالة سبب عدم الأهلية سواء فيما يخص عملية تحديث البيانات أو إرفاق مستندات أو تحديث المستندات المرفقة من قبل. التقدم بالاعتراض على عدم الأهلية.

نتيجة الاعتراض على حساب المواطن

يتم دراسة الاعتراض ولم يفصح البرنامج عن المدة التي تستغرقها هذه العملية لكن لا بد من الانتظار لحين صدور النتيجة ولا يمكن الرفع باعتراض آخر طالما لا يزال الأول مفتوحًا.

وتكون نتيجة الاعتراض أحد أمرين :