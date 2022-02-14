نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسوم الأراضي البيضاء بعدة مدن سعودية وأهمية وكيفية سدادها في المقال التالي

عمر شويل - جدة برنامج رسوم الأراضي البيضاء في السعودية من البرامج الهامة لملاك تلك النوعية من الأراضي، وقد تم الإعلان عن طلب عدد من الغرف في الرياض وغيرها عن سداد رسوم الأراضي البيضاء في المرحلة الثانية من الدورة السادسة، وقد تم دعوة المكلفين غلى تطوير أراضيهم والاستفادة من المهلة الزمنية التي يتم تقديمها في سداد الرسوم المقررة وذلك من أجل تطوير البنية التحتية والقيام بالخدمات المطلوبة في تلك المشاريع، وقد تم تحديد فترة السداد لتكون عام من تاريخ الإعلان عن تلك الخدمة عبر الموقع الرسمي.

ما هي المدن الخاضعة لنظام رسوم الأراضي البيضاء

بداية الدورة الأولى في سداد رسوم الأراضي البيضاء شمل عدد من المدن سعودية، كان منها الرياض والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، وأبها وخميس مشيط والطائف، ومع الوقت يتم الإعلان عن الأماكن الخاصة لشمول تلك الخدمة، والتي ينطبق عليها الشروط ومراحل التطوير، حيث يصدر البرنامج بيان رسمي بالمدينة التي تم فتح عملية السداد فيها والمراحل ومن هم الفئات المستهدفة أو المشمولة بذلك.

مراحل سداد رسوم الأراضي البيضاء

جاء في الإعلان الذي يخص مدينة الرياض حول فتح سداد الرسوم بالدورة السادسة المرحلة الثانية، تحديد المراحل التي على حسبها يتم الدفع لتلك الرسوم، وبالنسبة لباقي المدن يجب الرجوع للإعلان الرسمي لمعرفية تلك الشروط والمرحل، وعادة ما تكون:

المرحلة الأولي تشمل الأراضي بمساحة 10 ألاف متر مربع، ويجب ألا يكون جرى على الأرض أي تعديل أو تطوير

المرحلة الثانية تشمل الأراضي بمساحة 10 ألاف بحد أدنى ويكون الشرك أن الملكية تعود إلى مالك واحد فقط

المرحلة الثالثة للأراضي بمساحة 5 ألاف متر مربع وعلى حسب الاشتراطات.

مراحل سداد رسوم الدورة السادسة في مدينة الرياض في المرحلة الأولي تشمل:

المرحلة الأولى الأراضي غير المطورة بمساحة (10) آلاف م2 فأكثر الواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة.

المرحلة الثانية الأراضي المطوّرة التي تبلغ مساحتها (10) آلاف م2 فأكثر، والأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها (10) آلاف م2 فأكثر في مخطط واحد ضمن النطاق العمراني المحدّد

المرحلة الثالثة الأرض المطورة التي تبلغ مساحتها 5 آلاف م2 فأكثر، ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف م2 فأكثر في مدينة واحدة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة.

موقع برنامج الأراضي البيضاء

الأهداف التي يعمل برنامج الأراضي البيضاء على تحقيقها ويمكن الدخول على الموقع لمعرفة طريقة السداد، حيث يعد البرنامج من المشاريع التي تقدمها الوزارة لتحقيق الأتي:

العمل على زيادة ما يكون معروض من عقارات سكنية.

تحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب في سوق الأراضي العقارية.

تشجيع الأسر في المملكة على التملك للمسكن وفق رؤية المملكة 2030.

المساعدة على تحقيق المنافسة العاجلة في القطاع السكني.

تطوير البنية التحتية .

حذر البرنامج من عدم السداد في الموعد المحدد حيث توقع غرامة على المخالف تصل قيمتها الى 100 % من الرسوم بخلاف سداد الرسوم