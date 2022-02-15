الجواز السعودي الإلكتروني الجديد رسوم إصدار جواز السفر الإلكتروني السعودي

الجواز السعودي الإلكتروني الجديد والذي تم التصريح عنه منذ أيام قليلة داخل المملكة العربية السعودية والتي تم في تلك التصريحات . مميزات جواز السفر الإلكتروني الجديد ويتم البحث منذ أن تم التصريح عن جواز السفر . عن ما هي خطوات إصدار جواز السفر الإلكتروني الجديد كما أن ما هي رسوم إصدار جواز السفر السعودي الإلكتروني الجديد . هل اختلفت عن الرسوم لجواز السفر القديم أما ما زالت كما هي . كذلك بجانب أن متطلبات ومستندات جواز السفر الإلكتروني السعودي الجديد ليس كثيرة ولكنها تتمثل فقط في صور شخصية . وصورة عن بطاقة الهوية الوطنية وسوف نتعرف علي التفاصيل الكاملة الخاصة في جواز السفر الإلكتروني .

الجواز السعودي الإلكتروني الجديد لمواطني المملكة العربية السعودية

جاءت التصريحات الرسمية من المديرية العامة للجوازات داخل السعودية . بأن طرح منصة إصدار جواز السفر الإلكتروني السعودي الجديد لكل مواطني السعودية . ذلك في حالة الرغبة في أن يتم صدوره بدلاً عن القديم كما أن إطلاق تلك الخدمة الجديدة لكي ما تتماشي مع خطة المملكة العربية السعودية . لرؤية 2030 وتحول السعودية لكل منصاتها الرسمية والحكومية للتقنية الرقمية . كذلك تأتي خطوة جواز السفر الإلكتروني السعودي الجديد وصدوره شرط أن يمتلك المواطن الجواز القديم ويتم استبداله . كما أن تصريحات المديرية فيما يخص صدور الجواز يكون من خلال المديرية وموقعها الرسمي بجانب منصة أبشر المعتمدة لدي المديرية العامة للجوازات .

ما هي مميزات إصدار جواز السفر الإلكتروني الجديد

عنصر الأمان في الجواز الإلكتروني أكثر من السابق وذلك بفضل وضع شريحة إلكترونية تحمل بيانات المواطن . كما أن الشريحة المضافة للجواز الإلكتروني يصعب أختراقها وذلك بفضل الأمان العالي لها . كذلك يتميز الجواز الجديد الإلكتروني توافقه مع منظمة الطيران المدني فيما يخص متطلبات المنظمة . كما أنه من خلال الوثيقة الجديدة يمكن لكافة المواطنين تحققهم بشكل رقمي عن طريق البوابة الذكية علي مستوي العالم . كذلك تم تخصيص تقنية حديثة خاصة ببيانات المواطن وصورته الشخصية تخص رفع مستوي الحماية . بفضل الوثيقة الجديدة تكون إجراءات السفر أسرع فيما يخص إجراءات البوابة الذكية علي مستوي العالم .

خطوات إصدار جواز السفر الإلكتروني

يمكن إصدار جواز السفر الإلكتروني الجديد عن طريق موقع منصة أبشر الرسمية .

عن طريق الرسمية . كما يمكن للمواطنين إصداره عن طريق موقع المديرية العامة للجوازات السعودية .

كذلك بعد تسجيل الدخول علي أحدي الموقعين يتم أختيار قائمة حجز المواعيد للجوازات من الصفحة الرئيسية .

يتم تسجيل البيانات المطلوبة بالموقع ومن ثم تحديد موعد للإدارة العامة لاستخراج الوثيقة الجديدة .

كما من الضروري تحديد سبب الموعد للإدارة أذا كان تجديد جواز أو إصدار الجواز الإلكتروني الجديد .

كذلك يتم تقديم كافة المستندات المطلوبة لاستخراج الجواز ومن ثم دفع رسوم إصدار جواز السفر السعودي الإلكتروني الجديد .

. تلك هي خطوات إصدار الوثيقة الجديدة عبر منصة أبشر أو موقع المديرية .

رسوم إصدار جواز السفر السعودي الإلكتروني الجديد

تم تداول العديد من المعلومات علي مواقع البحث المختلفة عن الرسوم المقررة لصدور الوثيقة الجديدة . ولكن المديرية العامة للجوازات حددت الرسوم للوثيقة الجديدة كما يلي :-

بالنسبة لرسوم الوثيقة القديمة سوف تكون كما هي محددة سابقاً . كما أنه في حالة الرغبة في استبدال القديم بالجديد يتم دفع الرسوم كما هي . كذلك فيما يخص استبدال القديم يمكن لكافة المواطنين شرط أن يكون قد مر 6 أشهر علي صدوره . كما أن رسوم الوثيقة الإلكترونية الجديدة تم تحديدها بقيمة 300 ريال خاصة بالتجديد لمدة 5 سنوات . كذلك فيما يخص طلب تجديد الوثيقة لمدة عشرة سنوات تحددت الرسوم الخاصة بها بقيمة 600 ريال سعودي . بجانب تلك المعلومات يظل العمل بالوثيقة القديمة حتي أشعار أخر من المديرية العامة للجوازات داخل السعودية .

الجواز السعودي الإلكتروني الجديد والذي تم التصريح عنه من المديرية العامة للجوازات داخل المملكة العربية السعودية . والتي تم تدشين المنصة الخاصة بها وأيضاً صدوره عن طريق موقع المديرية ليتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 .