نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجواز السعودي الإلكتروني الجديد رسوم إصدار جواز السفر الإلكتروني السعودي في المقال التالي
الجواز السعودي الإلكتروني الجديد والذي تم التصريح عنه منذ أيام قليلة داخل المملكة العربية السعودية والتي تم في تلك التصريحات . مميزات جواز السفر الإلكتروني الجديد ويتم البحث منذ أن تم التصريح عن جواز السفر . عن ما هي خطوات إصدار جواز السفر الإلكتروني الجديد كما أن ما هي رسوم إصدار جواز السفر السعودي الإلكتروني الجديد . هل اختلفت عن الرسوم لجواز السفر القديم أما ما زالت كما هي . كذلك بجانب أن متطلبات ومستندات جواز السفر الإلكتروني السعودي الجديد ليس كثيرة ولكنها تتمثل فقط في صور شخصية . وصورة عن بطاقة الهوية الوطنية وسوف نتعرف علي التفاصيل الكاملة الخاصة في جواز السفر الإلكتروني .
الجواز السعودي الإلكتروني الجديد لمواطني المملكة العربية السعودية
جاءت التصريحات الرسمية من المديرية العامة للجوازات داخل السعودية . بأن طرح منصة إصدار جواز السفر الإلكتروني السعودي الجديد لكل مواطني السعودية . ذلك في حالة الرغبة في أن يتم صدوره بدلاً عن القديم كما أن إطلاق تلك الخدمة الجديدة لكي ما تتماشي مع خطة المملكة العربية السعودية . لرؤية 2030 وتحول السعودية لكل منصاتها الرسمية والحكومية للتقنية الرقمية . كذلك تأتي خطوة جواز السفر الإلكتروني السعودي الجديد وصدوره شرط أن يمتلك المواطن الجواز القديم ويتم استبداله . كما أن تصريحات المديرية فيما يخص صدور الجواز يكون من خلال المديرية وموقعها الرسمي بجانب منصة أبشر المعتمدة لدي المديرية العامة للجوازات .
ما هي مميزات إصدار جواز السفر الإلكتروني الجديد
- عنصر الأمان في الجواز الإلكتروني أكثر من السابق وذلك بفضل وضع شريحة إلكترونية تحمل بيانات المواطن .
- كما أن الشريحة المضافة للجواز الإلكتروني يصعب أختراقها وذلك بفضل الأمان العالي لها .
- كذلك يتميز الجواز الجديد الإلكتروني توافقه مع منظمة الطيران المدني فيما يخص متطلبات المنظمة .
- كما أنه من خلال الوثيقة الجديدة يمكن لكافة المواطنين تحققهم بشكل رقمي عن طريق البوابة الذكية علي مستوي العالم .
- كذلك تم تخصيص تقنية حديثة خاصة ببيانات المواطن وصورته الشخصية تخص رفع مستوي الحماية .
- بفضل الوثيقة الجديدة تكون إجراءات السفر أسرع فيما يخص إجراءات البوابة الذكية علي مستوي العالم .
خطوات إصدار جواز السفر الإلكتروني
- يمكن إصدار جواز السفر الإلكتروني الجديد عن طريق موقع منصة أبشر الرسمية .
- كما يمكن للمواطنين إصداره عن طريق موقع المديرية العامة للجوازات السعودية .
- كذلك بعد تسجيل الدخول علي أحدي الموقعين يتم أختيار قائمة حجز المواعيد للجوازات من الصفحة الرئيسية .
- يتم تسجيل البيانات المطلوبة بالموقع ومن ثم تحديد موعد للإدارة العامة لاستخراج الوثيقة الجديدة .
- كما من الضروري تحديد سبب الموعد للإدارة أذا كان تجديد جواز أو إصدار الجواز الإلكتروني الجديد .
- كذلك يتم تقديم كافة المستندات المطلوبة لاستخراج الجواز ومن ثم دفع رسوم إصدار جواز السفر السعودي الإلكتروني الجديد .
- تلك هي خطوات إصدار الوثيقة الجديدة عبر منصة أبشر أو موقع المديرية .
رسوم إصدار جواز السفر السعودي الإلكتروني الجديد
تم تداول العديد من المعلومات علي مواقع البحث المختلفة عن الرسوم المقررة لصدور الوثيقة الجديدة . ولكن المديرية العامة للجوازات حددت الرسوم للوثيقة الجديدة كما يلي :-
- بالنسبة لرسوم الوثيقة القديمة سوف تكون كما هي محددة سابقاً .
- كما أنه في حالة الرغبة في استبدال القديم بالجديد يتم دفع الرسوم كما هي .
- كذلك فيما يخص استبدال القديم يمكن لكافة المواطنين شرط أن يكون قد مر 6 أشهر علي صدوره .
- كما أن رسوم الوثيقة الإلكترونية الجديدة تم تحديدها بقيمة 300 ريال خاصة بالتجديد لمدة 5 سنوات .
- كذلك فيما يخص طلب تجديد الوثيقة لمدة عشرة سنوات تحددت الرسوم الخاصة بها بقيمة 600 ريال سعودي .
- بجانب تلك المعلومات يظل العمل بالوثيقة القديمة حتي أشعار أخر من المديرية العامة للجوازات داخل السعودية .
الجواز السعودي الإلكتروني الجديد والذي تم التصريح عنه من المديرية العامة للجوازات داخل المملكة العربية السعودية . والتي تم تدشين المنصة الخاصة بها وأيضاً صدوره عن طريق موقع المديرية ليتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 .
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