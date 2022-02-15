بموافقة فورية 50 ألف بدون كفيل وبدون رسوم إدارية

بموافقة سريعة يستطيع السعودي وكذلك المقيم من الحصول على تمويل سريع بقيمة مالية ربما تصل إلى 50 ألف ريال سعودي وكذلك بدون أى رسوم إدارية عند التقديم لطلب التمويل كما يوفر أيضاً هذا التمويل إمكانية الحصول على جميع المستلزمات المنزلية وأيضاً الشخصية التي يرغب العميل في الحصول عليه ونحن بموقع ثقفني سنتعرف سوياً على طريقة الحصول على التمويل.

بموافقة فورية 50 ألف بدون كفيل لدى شركة اليسر

صممت شركة اليسر قروض تمويلية متنوعة للأفراد السعوديين وأيضاً المقيمين والآن تتيح شركة اليسر قرض السلع الاستهلاكية والذى يتيح من خلاله إمكانية الحصول على جميع الأجهزة الكهربائية وأيضاً الأثاث من خلال تمويل شركة اليسر وهو ما يطلق عليه تمويل السلع الاستهلاكية والذى يمتاز بالآتي

يمتاز قرض السلع الاستهلاكية من شركة اليسر بأنه متفق مع تعاليم الإسلام بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يمتاز تمويل السلع الاستهلاكية من اليسر بأن المواطن السعودي وكذلك المقيم قادر على الحصول على التمويل.

يمتاز أيضاً تمويل شركة اليسر بأن التمويل متاح حتى مبلغ تمويل ربما يصل إلى 50 ألف ريال.

كذلك بدون كفيل للمتقدم المقيم حتى مبلغ تمويلي يصل إلى 10 آلاف ريال سعودي.

يمتاز أيضاً تمويل السلع الاستهلاكية من اليسر بأنه لا يحتاج إلى أى رسوم إدارية.

كما أنه أيضاً لا يحتاج إلى أى أجور وكالة.

يستطيع العميل المتقدم من سداد قيمة التمويل على أقساط شهرية لمدة ربما تصل إلى سنتين.

شروط طلب تمويل السلع الاستهلاكية لدى شركة اليسر

هناك بعض الشروط التي حددتها شركة اليسر للتمويل بالسعودية من أجل الحصول على الموافقة السريعة على طلب التمويل وتتمثل تلك الشروط في الآتي

يشترط أن يكون الراغب في طلب التمويل سواء السعوديين وأيضاً المقيمين عمرهم لا يقل عن 22 عام ولا يتعدى 60 عام.

كذلك يشترط أن يكون المتقدم حاصل على دخل شهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي.

يشترط أيضاً أن يكون المتقدم قضى في عمله فترة زمنية لا تقل عن ثلاثة أشهر.

طريقة طلب تمويل السلع الاستهلاكية لدى شركة اليسر

يتمكن المتقدم من الحصول على تمويل السلع الاستهلاكية من خلال الدخول على رابط تمويل السلع الاستهلاكية لدى شركة اليسر وطلب التمويل من خلال الإنترنت.