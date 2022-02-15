للشباب قرض الزواج وشروطه 60 الف ريال فوري من بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية

بنك التنمية الإجتماعية يقدم العديد من أنواع التمويلات المالية المختلفة والقروض ومنها من سوف نتناوله اليوم في مقالي وهو قرض الزواج ونعرض لكم شروط الحصول على قرض الزواج مزاياه العديدة حيث يوفر تمويل حتى 60 الف ريال سعودي وفترة سداد طويلة ومريحة وغير ذلك من المزايا سوف نذكرها بالتفصيل بالمقال، حيث يتوفر القرض لكافة الشباب المقبلين على الزواج ويرغبون في تكوين أسرة يمكنهم الاستفادة من ذلك التمويل لتخطي كافة الظروف المعيشية السيئة التي يمرون بها، حيث تهتم المملكة بالشباب بشكل خاص من أجل أن تقدم إليهم مستقبل مبهر ومن بين المساعدات التي توفرها الحكومة إلى شبابها هي توفير مؤسسات بنكية توفر قروض وتمويلات تلبي كافة متطلبات الشباب وإحتياجاتهم.

شروط الحصول على قرض الزواج من بنك التنمية:

للحصول على قرض الزواج من بنك التنمية لابد من توافر عدة شروط وهى كالتالي:

على المتقدمين ان يكونوا ذو جنسية سعودية وقد فرض البنك بعض الاستثناءات وهي في حالة كون المتقدمة غريبة يجب أن تكون حاملة لجنسية دولة من دول مجلس التعاون الخليجي، وفي حال كانت غير ذلك فيتطلب توفر موافقة زواج من الجهة المختصة.

يجب على المتقدم أن يكون عمره بحد أقصى 70 عام، وفي حالة الكفيل يكون عمره بحد أقصى 56 عاماً.

يكون الدخل الشهري للشخص المتقدم بحد أقصى 12500 ريال سعودي لا يتجاوز ذلك.

من الضروري أن يتم استخراج وثيقة زواج من المحكمة بشرط أن يكون مر ستين على تاريخ إصدار تلك الوثيقة.

من أهم الشروط التي يجب توافرها أن يكون الشخص المتقدم لم يسبق له الزواج من قبل أي تكون المرة الأولى ويتم استثناء الرجل الأرمل ومن تعرض للإطلاق قبل أن يدخل بزوجته.

سلامة السجل الإئتماني .

يجب على المتقدم أثناء إجراءات التقديم أن يقدم عقد نكاح رسمي ويكون مصدق من المحكمة المختصة على ومن الضروري ألا يكون قد مضى على تاريخه أكثر من سنتين هجرية.

مميزات قرض الزواج:

حيث يقدم بنك التنمية الاجتماعية قرض الزواج للشباب الراغبين فى الزواج لمساعدتهم ويمتاز بالعديد من المزايا وهي كالتالي: