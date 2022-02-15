شروط المساعدات المقطوعة وهل تنزل قريبا تساؤل يراود جميع المسجلين بالضمان المطور 1443 الجديد والراغبين في الاستفادة من خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث تكون المساعدة المقطوعة ضمن الخدمات المقدمة لمستفيدي الضمان وتتطابق أغلب شروط استحقاق المقطعة مع شروط الضمان كما لا يتم صرف مقطوعة الضمان إلا لمستفيدي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بصرف منحة مالية لا ترد لغير القادرين من ابناء الوطن من المحتاجين إلى الدعم.

شروط المساعدات المقطوعة وهل تنزل قريبا وكيفية الاستعلام الإلكتروني hrsd.gov.sa بالرقم المدني

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية استحقاق مستفيدي الضمان الاجتماعي للمساعدات المقطوعة، وفق شروط أساسية إضافية يتم إضافتها إلى الشروط الأساسية، واعتادت الوزارة صرف المساعدات المقطوعة مرة أو مرتين في العام حتى عام 2018 وترقب المستفيدين إعادة صرفها وتحديد المواعيد الخاصة بها من جديد، ولم تعلن الوزارة طوال الفترة الماضية اية أخبار عنها إلا أنها أعلنت منذ فترة قليلة انتقال الخدمات الإلكترونية الخاصة بالتسجيل والاستعلام عن خدمات وزارة التنمية الاجتماعية إلى رابط الضمان المطور الجديد للحصول على نفس شروط الاستحقاق والأهلية والخاصة بالدخل وجميع الشروط.

شروط المساعدات المقطوعة 1443

يكون المتقدم للاستفادة من المقطوعة من الجنسية السعودية ولا يقل في العمر عن 35 عام.

الحد الأدنى للدخل لا يزيد عن 8670 ريال سعودي لرب الاسرة ولا يزيد عن 3000 ريال للفرد المستقل.

لا يكون له أملاك عقارية أو حيازات زراعية ويكون من المحتاجين لأموال الزكاة.

يكون مستفيد من الضمان الاجتماعي ولا يتم قبول الذين يحصلوا على الدعم من مؤسسات اجتماعية أخرى.

لا يكون من قاطني دور الرعاية الاجتماعية أو السجون.

التسجيل والاستعلام عن المساعدات المقطوعة 1443