تملك سيارتك بدون كفيل ولا تحويل الراتب وقسط المبلغ علي أقساط مجدولة

تملك سيارتك بدون كفيل ولا تحويل الراتب ، برنامج تمويلي يهدف إلى خدمة احتياجات العملاء لتملك سيارة الأحلام وذلك من خلال شروط سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، حيث يعتبر هذا البرنامج أحد البرامج التمويلية التي توفرها شركة البيت الأهلي للتمويل للأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة هذا البرنامج بمبالغ مالية كبيرة وبتسهيلات عديدة في السداد والتي تتناسب مع الدخل الشهري لطالب التمويل.

مزايا برنامج تمويل السيارات من شركة البيت الأهلي للتمويل بالمملكة

لقد جاءت شركة البيت الأهلي للتمويل كواحدة من ضمن مجموعة من شركات التمويل الرائدة في القطاع الاقتصادي السعودي بالمملكة العربية السعودية.

صممت شركة البيت الأهلي للتمويل مجموعة من البرامج التمويلية التي تخدم جميع العملاء من كافة الجنسيات داخل المملكة.

برنامج تمويل السيارات من شركة البيت الأهلي للتمويل مطابق لأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.

يتيح هذا البرنامج لطالب التمويل إمكانية تملك سيارة الأحلام التي يرغب بها.

متاح هذا البرنامج التمويلي بمبالغ مالية كبيرة تصل قيمتها حتي 300 ألف ريال سعودي.

برنامج تمويل السيارات من شركة البيت الأهلي للتمويل لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن.

يتميز تمويل السيارات بهامش ربح تنافسي.

فترة سداد مبلغ تمويل السيارات من شركة البيت الأهلي للتمويل يمكن أن تصل حتي 60 شهر ، وذلك بما يتناسب مع الدخل الشهري لطالب التمويل.

توفر الشركة للعملاء من خلال هذا البرنامج التمويلي إمكانية تمويل السيارات الجديدة والمستعملة أيضاً.

لا يشترط تحويل الراتب الشهري لطالب التمويل للاستفادة من تمويل السيارات بدون كفيل من شركة البيت الأهلي للتمويل.

يمكن لطالب التمويل الاستفادة من السداد المبكر في أي وقت.

تعمل شركة البيت الأهلي للتمويل علي سرعة تنفيذ طلب تمويل السيارات بدون كفيل وبدون تحويل الراتب المتاح لدي الشركة.

توفر الشركة لجميع العملاء تأمين تعاونى شامل.

شروط الاستحقاق الأساسية للاستفادة من تمويل السيارات بدون كفيل ولا تحويل الراتب من شركة البيت الأهلي للتمويل