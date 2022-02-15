شركة إمكان تقدم أسرع تمويل يصل لـ50 الف ريال وبشروط ميسرة اطلب من هاتفك والموافقة الفورية

شركة إمكان للتمويل بالمملكة تقدم تمويلات مالية بشروط ميسرة للغاية ومن أهمها التمويل المصغر حيث خصص هذا التمويل لكي يقوم بتقديم تمويل سريع للمواطنين المحتاجين لتمويل سريع يلبي احتياجات عملاء الشركة طالما توافرت الشروط للحصول، ومن خلال مقالي سوف نوضح شروط الحصول على تمويل إمكان وكيفية التقديم ومزايا تمويل إمكان، حيث تقدم شركة إمكان للتمويل في المملكة ، العديد من المنتجات وأبرزها التمويل المصغر من شركة إمكان، المصمم ليلبي احتياجات العملاء المالية بعد تحقق شروط وإجراءات سهلة وبدون كفيل أو تحويل راتب، والذي يتميز أيضًا بسهولة الحصول على التمويل إلكترونيًا عن طريق تطبيق إمكان للهواتف الذكية، وهو متاح لكل العاملين في القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة حيث تعتبر شركة امكان من افضل من يقدم التمويل المالى للمواطنين.

الشروط الواجب توافرها للحصول على التمويل المصغر من شركة إمكان:

من الجدير بالذكر بأن شركة إمكان للتمويل قامت بالتأكيد على ضرورة توافر عددًا من الشروط لكي يتمكن الأشخاص المتقدمين من الحصول على التمويل المصغر، وجاءت شروط الحصول على التمويل من شركة امكان كالتالي:

يجب أن يكون الشخص المتقدم سعودي الجنسية .

إمكانية أن يتقدم كل من العاملين في جميع القطاعات المدني بمختلف أنواعها سواء كانت شبه الحكومي أو القطاعات الخاصة أو المتقاعدين.

أن يكون راتب المتقدم بطلب التمويل راتبه حوالي 5000 ريال سعودي ولا يقل عن ذلك.

أن يكون عمر المتقدم يتراوح ما بين 25 إلى 60 سنة.

من الضروري على الشخص المتقدم أن تكون مدة الخدمة الخاصة به للقطاع الخاص للتمويل الميسر (6 أشهر).

امتلاكه سجل ائتماني جيد.

من الضروري تقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة.

التمويل المصغر من شركة إمكان:

أهم مميزات التمويل المصغر من شركة إمكان:

يتمتع تمويل امكان المصغر بعدة مزايا واهمها مايلي:

لا يجب أن توافق جهة العمل لكي يتمكن الشخص المتقدم من الحصول على تمويل أو قرض إمكان

لا يحتاج إلى تحويل الراتب

يمكن أن يبدأ قيمة المبلغ كحد أدنى الذي يرغب في الحصول عليه للتمويل من 2000 ريال سعودي ويصل الى 50,000 ريال سعودي كحد أقصى.

طرق الحصول على منتج التمويل المصغر من شركة إمكان:

يمكن الحصول على تمويل امكان بعدة طرق سوف نوضح الطرق الميسرة لاتاحة طلب التمويل كالتالي:

يمكن من خلال تحميل تطبيق إمكان على الهاتف الذكي.

اولا من خلال التسجيل في التطبيق ويمكن تحميل التطبيق من خلال اي الطريقتين :

شركة إمكان للهواتف الأندرويد إمكان للتمويل للهواتف أيفون .

ثم تقوم بإدخال البيانات الخاصة بالعميل المتقدم، ورفع المستندات المطلوبة.

أن يقوم الشخص المستفيد بالتأكد من إرسال الطلب

تقوم الإدارة بدراسة الطلب وفحصه وفور ورود الموافقة الفورية يمكن للمتقدم التحكم بمبلغ التمويل ومدة التسديد المناسبة له.

يقوم الشخص المستفيد بتحديد طريقة السداد ، وثم التوقيع الكترونياً.

طريقة التقديم للحصول على التمويل من شركة إمكان:

للحصول على تمويل امكان يجب اتباع عدة خطوات وهي كالتالي: