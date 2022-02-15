“الضمان الاجتماعي المطور” الاستعلام عن القبول في الأهلية للمرحلة الثانية والثالثة من تسجيلات المواطنين عبر منصة الدعم والحماية التي تم إطلاقها في نوفمبر 2021، حيث يتابع المسجلين طلباتهم من خلال رابط التسجيل والاستعلام بينما يريد الراغبين في التسجيل بمنصة الدعم والحماية التعرف على خطوات التسجيل وشروط الاستحقاق، وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتواصل مع المواطنين بشكل مباشر وغير مباشر للرد على التساؤلات.

“الضمان الاجتماعي المطور” الاستعلام عن القبول وراتب رجب sbis.hrsd.gov.sa برقم الطلب

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التحديثات المطلوبة وفق مقتضيات العصر على الضمان الاجتماعي فيها، حيث تم شمول عدد من الفئات من المجتمع واستثناء أعداد أخرى، وذلك لضمان وصول الدعم إلى المستحقين، وكانت على موعد في 25 نوفمبر 2021 مع إطلاق رابط الضمان الاجتماعي المطور والذي كانت ابرز سماته:

رفع الحد الأدنى للأجر الشهري للعاملين والموظفين إلى 550 ريال للفرد المستقل و1100 ريال لرب الاسرة العامل.

ضمان استقلالية المنزل لكل من المطلقات والأرامل والمهجورات لضمان الحصول على معاش مستقل لهن.

حساب دخل الاسرة الشامل للدخل المكتسب وغير المكتسب وحساب المواطن وراتب الزوجة عند تسجيل الضمان المطور.

يجب أن يقوم العاطلين عن العمل بالتسجيل الإلكتروني للحصول على راتب لفترة محددة على أن يتم الدخول في برامج التدريب والتأهيل لتوفير فرصة عمل والاستقلال المالي عن الضمان الاجتماعي، ولا يتم استمرار الحصول على الراتب لمن يتقاعس عن العمل من القادرين عليه.

يتم احتساب مواعيد الضمان ببداية الشهر الهجري وليس في العاشر من الشهر الميلادي كما في السنوات الماضية.

قامت الوزارة بالحث على تحديث البيانات الخاصة بمستفيدي الضمان بالفترات الماضية ليتم نقل قاعدة البيانات إلى منصة الدعم والحماية للضمان الاجتماعي المطور.

الاستعلام عن طلب الضمان المطور ونتائج الأهلية