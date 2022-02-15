بنك التنمية الاجتماعية يدعم قرض الزواج للشباب والعاطلين عن العمل دون ضمان

يقدم بنك التنمية الاجتماعية السعودي دعم خاص للشباب والمواطنين العاطلين عن العمل وذلك من خلال مميزات الحصول على تمويل وقرض الزواج حيث كثر البحث عن قرض الزواج كثيراً من بنك التنمية الاجتماعية ويوفر البنك العديد من الخدمات الكثيرة للمواطنين السعوديين ومن ضمن تلك الخدمات التي يقدمها لهم البنك هو تمويل الزواج لكي تدعم وتساعد الشباب على مصاريف ومتطلبات الزواج والتعايش وهذا القرض يتم بشروط بسيطة للشباب المُقبلين علي الزواج لتساعدهم على ظروفهم المجتمعية كما أن هذا التمويل وتسهيلات وطريقة سداد تتناسب مع معظم الفئات ويعتبر تمويل الزواج من أكثر التمويلات التي ازداد عليها الطلب مؤخراً نظرا للحالة الاقتصادية التي يمر بها العالم أثر انتشار فيروس كورونا وسوف نتعرف على أهم الشروط والمميزات للحصول على هذا التمويل وقرض الزواج.

قرض الزواج للشباب من بنك التنمية الاجتماعية السعودي

قام بنك التنمية الاجتماعية بعقد اتفاق مع بنك التسليف على وضع شروط بسيطة وسهلة للمواطنين السعوديين للحصول على التمويل وقرض الزواج داخل المملكة العربية السعودية وتلك الشروط الآتية:

أن يكون المتقدم للقرض دخله الشهري لا يتخطى 12500 ريال سعودي.

استخراج عقد وثيقة زواج من المحكمة المختصة.

الا يزيد عمر المتقدم على التمويل عن 70 عام والكفيل عن 65 عام ولا يقل عن 21 عام.

أن يكون المقترض هذه هي الزوجة الأولي له فيما عدا الزوجة التي توفيت أو الزوجة المطلقة قبل الدخول بها.

أن تكون زوجة مقدم الطلب سعودية الجنسية أو تحمل جنسية من دول مجلس التعاون الخليجي وما غير ذلك سوف تقوم بتصريح زواج من الجهات المختصة.

يقوم حساب تاريخ الزواج بالتاريخ الهجري من بداية القرض.

يجب أن يكون قد مر على وثيقة الزواج سنتين.

بنك التنمية مزايا قرض الزواج

تتميز القروض والتمويل التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية السعودي بالعديد من المزايا التي تفيد المتقدم على التمويل ومن أبرز هذه المزايا: