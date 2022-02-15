للمطلقين والارامل.. رابط التسجيل “sbis.hrsd.gov.sa” في الضمان الاجتماعي الجديد 1443 والشروط والفئات المستحقة

رابط التسجيل “sbis.hrsd.gov.sa” في الضمان الاجتماعي الجديد 1443 قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعد أن وافقت الحكومة السعودية على ذلك بعمل خدمة الضمان الاجتماعي المطور وهي خدمة تقدم راتب شهري ومعاش لفئة معينة من المواطنين السعوديين، وتعتبر خدمة معاش الضمان من أفضل الخدمات التي تم تقديمها للشعب حيث أنها ساعدتهم في تحسين ظروف حياتهم المعيشية وحددت الوزارة بعد الفئات المستحقة لراتب الضمان وفقًا لشروط وأحكام معينة سنقوم بتوضيحها لكم أيضًا في السطور القادمة في مقالنا اليوم.

الفئات المستحقة لراتب الضمان الاجتماعي المطور

المواطنين الذين بلغ سنهم سن الشيخوخة ولم يعد في مقدرتهم العمل تحت أي روف.

المصابين بأي نوع من أنواع العجز سواء كان عجز كلي أو جزئي أو دائم.

الأسر السعودية التي ليس لديها أي عائل ومن بينها المطلقة والأرملة التي لديها أطفال والأسر التي هجرها عائلها أو عائلها مفقود.

الأسر التي تحتوي على عائل سعودي مدمن.

اليتامى الذين توفى والدهم أو والدهم مجهول لم يتم العثور عليه لفترة طويلة.

كيفية التسجيل للحصول على معاش الضمان الاجتماعي

الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية الإلكتروني.

قم بتسجيل الدخول على حسابك أو بالتسجيل الجديد وعمل حساب لك على موقع الوزارة الرسمي.

املأ كافة البيانات المطلوبة منك على الصفحة الرئيسية للموقع والتي تشمل الاسم الرباعي وتاريخ ميلاد المواطن ورقم هاتفه المحمول وكذلك رقم الهوية الوطنية الشخصية وكذلك رقم الهاتف المحمول.

الموافقة على الشروط والقوانين الخاصة بالموقع الرسمي.

قم برفع كافة الوثائق الرسمية التي تفيد مدى استحقاقك وصحة ما قمت بإدخاله ثم قمر بالنقر على أيقونة “إرسال”.

شروط استحقاق المواطنين لمعاش الضمان الاجتماعي