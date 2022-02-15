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عمر شويل - جدة كم باقي علي عطلة يوم التأسيس ومتي موعد الاجازة في السعودية 2022 - ثقفني
كم باقي علي عطلة يوم التأسيس ومتي موعد الاجازة اقترب موعد عطلة يوم التأسيس السعودي لعام 2022م، حيث قام الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مالك السعودية وخادم الحرمين الشريفين بإصدار أم ملكي ينص على أن يوم التأسيس سيكون بمثابة عطلة رسمية في المملكة العربية السعودية لكل القطاعات العامة والخاصة، وفي سطور مقالنا اليوم سنقوم بتوضيح كافة التفاصيل التي تخص يوم التأسيس من موعده ومن المراحل المختلفة التي مرّت بها السعودية حتى تصل إلى ما هي عليه الآن.
موعد عطلة يوم التأسيس السعودي
- يعتبر يوم الثاني والعشرين من فبراير هو اليوم الذي يوافق يوم عطلة يوم التأسيس في المملكة العربية السعودية.
- يوافق هذا اليوم يوم الثلاثين من جمادي الأول لعام 1139هـ وهو اليوم الذي تولى فيه الإمام محمد بن سعود حكم منطقة الدرعية.
- حيث بدأ تأسيس المملكة على يد الإمام محمد بن سعود في عام 1727م وهو من فكّر في فكرة تأسيسها وتوحيد شعوبها تحت اسم دولة واحدة مستقلة.
السبب في اختيار يوم 22فبراير يوم التأسيس
- يعتبر تاريخ الثاني والعشرين من فبراير لعام 1727م هو التاريخ الذي بدأ فيه الإمام محمد بن سعودي تأسيس المملكة.
- يوافق هذا التاريخ منتصف عام 1139هـ وسُمى هذا اليوم بـ “يوم الإنشاء” من قبّل الملك سلمان بن عبد العزيز.
- أكدت المصادر أن المملكة قبل ذلك اليوم عاشت حالة كبيرة من التشتت وعدم الثبات في الجزيرة العربية.
- مرت المملكة بعدة مراحل مختلفة حتى تصل إلى ما هي عليه الآن وذلك في عام 1891م – 1309هـ.
- كانت الفكرة في تأسيس المملكة هي إنشاء دولة إسلامية تخضع للشريعة الإسلامية وتعيش تحت ظل الاستقرار والثبات.
- وقام الإمام تركي بن عبد الله بن محمد في عام 1240هـ – 1824م بتأسيس الدولة الثانية من السعودية.
- بعد تشتتها في المرحلة الأولى في عهد الإمام محمد بن سعود.
- ثم تشتت الدولة مرة أخرى ليقوم الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود في عام 1319هـ – 1902م.
- بتأسيس الدولة الثالثة بعد حالة ثانية من التشتت وقام بتغيير اسمها من اسم مملكة الحجاز ونجد إلى اسم المملكة العربية السعودية.
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