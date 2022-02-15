كم باقي علي عطلة يوم التأسيس ومتي موعد الاجازة في السعودية 2022

كم باقي علي عطلة يوم التأسيس ومتي موعد الاجازة اقترب موعد عطلة يوم التأسيس السعودي لعام 2022م، حيث قام الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مالك السعودية وخادم الحرمين الشريفين بإصدار أم ملكي ينص على أن يوم التأسيس سيكون بمثابة عطلة رسمية في المملكة العربية السعودية لكل القطاعات العامة والخاصة، وفي سطور مقالنا اليوم سنقوم بتوضيح كافة التفاصيل التي تخص يوم التأسيس من موعده ومن المراحل المختلفة التي مرّت بها السعودية حتى تصل إلى ما هي عليه الآن.

موعد عطلة يوم التأسيس السعودي

يعتبر يوم الثاني والعشرين من فبراير هو اليوم الذي يوافق يوم عطلة يوم التأسيس في المملكة العربية السعودية.

يوافق هذا اليوم يوم الثلاثين من جمادي الأول لعام 1139هـ وهو اليوم الذي تولى فيه الإمام محمد بن سعود حكم منطقة الدرعية.

حيث بدأ تأسيس المملكة على يد الإمام محمد بن سعود في عام 1727م وهو من فكّر في فكرة تأسيسها وتوحيد شعوبها تحت اسم دولة واحدة مستقلة.

السبب في اختيار يوم 22فبراير يوم التأسيس