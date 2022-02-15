نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فترة السماح بعد انتهاء الزيارة العائلية بالسعودية وما هي العقوبة المحددة لها في المقال التالي

عمر شويل - جدة فترة السماح بعد انتهاء الزيارة العائلية من الأشياء التي يسأل عنها الكثير من المقيمين بالمملكة العربية السعودية، تأشيرة الزيارة العائلية هي واحدة من التسهيلات التي تمنحها السعودية للعاملين فيها لاستخدام حقهم في رؤية أسرهم وذويهم، هناك نوعين من تأشيرة الزيارة بالسعودية وهي تأشيرة الدخول الواحد، والتي تسمح للفرد بالإقامة لمدة 30 يوماً داخل أراضي المملكة ومن ثم يعود إلى بلاده بدون فرصة التجديد، وتأشيرة الدخول المتعدد والتي تصل إلى 90 يوماً ويمكن تمديد تلك التأشيرة، فما هي فترة السماح لتمديد تأشيرة الزيارة بعد انتهائها.

فترة السماح بعد انتهاء الزيارة العائلية

من خلال تصريحات المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية، أن تمديد تأشيرة الزيارة يكون قبل ستة أيام من انتهائها، أما فترة السماح تكون ثلاثة أيام فقط بعد الانتهاء، فإذا تعدى الشخص ثلاثة أيام بعد موعد انتهاء الزيارة لا يمكن التمديد في هذا الحال.

يمكن تمديد تأشيرة الزيارة عدة مرات، بحيث لا يتعدى مجموع فترة الإقامة بالكامل منذ بدء الزيارة عن 180 يوماً، أي تكون فترة التمديد لا تزيد عن فترة طلب الزيارة الرئيسية وهي 90 يوماً، وذلك باستثناء الجنسية السورية.

شروط تمديد تأشيرة الزيارة العائلية

أعلنت جهة الجوازات ضرورة التأكد من البيانات التالية لتمديد الزيارة:

أن تكون التأشيرة التي يرغب المقيم في تمديدها سارية المفعول، وباقي على انتهائها أقل من أسبوع.

لا توجد أي مخالفة مرورية على الزائر.

أن يكون الزائر متواجداً بالفعل داخل أراضي المملكة.

أن يمتلك الزائر جواز سفر ساري المفعول وغير منته.

أن يقوم صاحب الطلب بسداد كافة الرسوم اللازمة لتمديد تأشيرة الزيارة.

رسوم تمديد تأشيرة الزيارة العائلية

على المقيم صاحب الطلب أن يسدد مبلغ رسوم تمديد تأشيرة الزيارة العائلية، والذي يبلغ 100 ريال سعودي لكل فرد، يستفيد فقط من الخدمة المقيم المسجل في منصة أبشر.

عقوبة انتهاء فترة صلاحية الزيارة العائلية

تختلف عقوبة انتهاء تأشيرات الزيارة العائلية حسب عدد المرات التي قام بها المقيم:

إذا كانت تلك هي المرة الأولى للزائر، فالعقوبة هي الترحيل الفوري مع دفع غرامة قدرها 15 ألف ريال سعودي.

في المرة الثانية يتعرض الزائر للسجن لمدة 3 شهور ثم دفع غرامة 25 ألف ريال والترحيل.

في المرة الثالثة يتعرض للسجن لمدة 6 شهور، ثم دفع غرامة 50 ألف ريال والترحيل.

طريقة تمديد تأشيرة الزيارة العائلية