“ولا تسجيل مرة أخرى”.. حساب المواطن يعلن عن حالة واحدة تتسبب في حرمان المستفيد من الدعم

كشف برنامج حساب المواطن للمواطنين المسجلين من مستفادي الدعم بالبرنامج، أنه يوجد حالة واحدة قد تتسبب في إيقاف صرف الدعم للمسجلين بالبرنامج، مع الأخذ في الاعتبار أن التسجيل بالبرنامج قد تم إغلاقه، ولم يتم الكشف حتى الآن عن موعد محدد لفتح باب التسجيل من جديد، وحساب المواطن من أبرز برامج الدعم التي تم إطلاقها من حكومة المملكة العربية السعودية لتقديم الدعم للمستفيدين، ويقوم البرنامج بتوفير الدعم في صورة مبلغ مالي يتم منحه للمستفيد بشكل شهري، كما يسمح بالتسجيل واستمرار صرف الدعم وفق مجموعة من الشروط والضوابط المحددة.

متى يتم إيقاف دعم حساب المواطن؟

وحول الحالة التي يقوم فيها برنامج حساب المواطن بإيقاف دعم المستفيد المسجل بالبرنامج، فقد أوضح البرنامج أنه يقوم بإيقاف صرف الدعم في حال تغيرت إحدى بيانات المستفيد، ولم يقم بتحديثها، أو تقديم اعتراض على عدم الاستحقاق خلال فترة 90 يوم من خروج النتيجة، حيث يقوم البرنامج في هذه الحالات، بإيقاف حساب المستفيد المسجل بالبرنامج، ولا يتم استقبال أي طلبات تسجيل جديدة كما هو معروف.

شروط استحقاق الدعم في حساب المواطن

هذا ويسمح برنامج حساب المواطن للمستفيدين بالحصول على الدعم، إذا ما تم اعتبار المستفيد مؤهل، ويتم تحديد نتيجة الأهلية بناء على مجموعة من الشروط والضوابط التي كان قد تم الكشف عنها من البرنامج، وعلى الرغم من إيقاف استقبال طلبات التسجيل الجديدة من البرنامج، إلا أن هذه الشروط لا تزال سارية على المسجلين بالبرنامج لضمان استمرار حصولهم على الدعم، ومن بين الشروط التي تم الكشف عنها الآتي: