الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الهوية أو رقم جواز السفر وموعد الصلاحية الكترونيا

الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الهوية أو رقم جواز السفر قامت مديرية الجوازات التابعة لوزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية عن خطوات وطريقة الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز، وهي من أفضل الخدمات التي تم تقديمها في المملكة للمواطنين السعوديين سواء المقيمين داخل أو خارج السعودية، وتعتبر هذه الخدمة هي خدمة إلكترونية حيث أنه يمكنك من خلال الموقع الرسمي الاستعلام في بضعة ثواني بدون أي عناء منك بالذهاب إلى مقر الوزارة الرئيسي للاستعلام.

الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم جواز السفر

قم بالدخول على المنصة الخاصة بالتأشيرة من خلال الولوج إلى الرابط https://enjazit.com.sa/ .

. بعد ذلك انقر على زر “استعلام عن تأشيرة الطلب” الموجودة أمامك ومنها قم بإدخال رقم الطلب الخاص بتأشيرتك السعودية.

أدخل رقم جواز السفر الخاص بك وبعده قم بإدخال كود التحقق ثم أكد أنك لست إنسانًا آليًا.

انقر بعد ذلك على زر “استعلام” وبعده تظهر أمامك كل البيانات الخاصة بتأشيرتك بمعلومات مفصلة.

الاستعلام عن صلاحية التأشيرة السعودية

من خلال منصة مقيم من خلال الرابط التالي https://muqeem.sa/#/visa-validity/check .

. قم بتحديد طريقة الاستعلام فهي من خلال رقم الجواز أو رقم الإقامة وقم باختيار إحدى الطريقتين واكتب الرقم بحسب الطريقة التي قمت باختيارها.

حدد مطابقة البيانات المتمثلة في رقم جواز السفر والاسم رباعي ورقم التأشيرة وتاريخ ميلاد المستعلم.

بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة “تحقق”.

الاستعلام عن التأشيرة في السعودية برقم الهوية الوطنية