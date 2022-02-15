ما سبب ظهور اللون الرمادي في توكلنا؟ التطبيق يجيب

ما سبب ظهور اللون الرمادي في توكلنا؟ من أكثر الأسئلة الشائعة بين مستخدمي التطبيقات في المملكة العربية السعودية، فتطبيق توكلنا من التطبيقات التي تم إطلاقها من وزارة الداخلية بالمملكة، مع بداية أزمة كورونا وبدء الدولة في اتخاذ الإجراءات الاحترازية وإجراءات الإغلاق لحماية المواطنين والمقيمين من خطر الإصابة بالعدوى، وكان التطبيق مخصص في البداية لإصدار تصاريح الخروج خلال فترة الحظر، ولكن بعد انتهاء إجراءات الحظر عمدت الجهة المسؤولة، إلى تحديث التطبيق وإضافة العديد من الخدمات، أبرزها عرض الحالة الصحية للمستخدم المسجل والتعبير عنها من خلال الألوان.

ما سبب ظهور اللون الرمادي في توكلنا؟

تلقى تطبيق توكلنا على حسابه الرسمي على تويتر، العديد من الاستفسارات بشأن ظهور اللون الرمادي عند بعض مستخدمي تطبيق توكلنا، وقال المستخدمون أن التطبيق يظهر اللون الرمادي بشكل مفاجئ، وكشف التطبيق في رده على المتسائلين، أنه يوجد العديد من الأسباب التي قد تجعل اللون يصبح رمادي بشكل مفاجئ، ومن بين الأسباب التي كشف عنها التطبيق:

أن تكون خدمة الاتصال بالإنترنت منقطعة عن هاتفك. أن تكون خدمة تحديد المواقع على الهاتف معطلة. ألا تكون قد قمت بمنح التطبيق صلاحية مشاركة الموقع بصفة دائمة. أن يكون هناك اتصال VPN مفعل أن يكون على الهاتف تطبيقات تقوم بتغيير الموقع الجغرافي ألا تكون قد قمت بتحديد مكان السكن بالتطبيق أو تحديثه.

إلام ترمز الألوان في توكلنا؟

يستخدم تطبيق توكلنا في التعبير عن حالة المستخدم بالنسبة لعدوى كورونا، ويتم التعبير عن الحالات المختلفة بألوان مختلفة، بحيث يكون لكل لون من الألوان مدلول، وبحسب تطبيق توكلنا، فإن الألوان والمقصود بها جاءت كالتالي: