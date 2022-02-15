نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض الزواج بنك التسليف الشروط والمستندات المطلوبة 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض الزواج بنك التسليف 1443، تمويل الزواج والذي يتم تقديمه من بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة عبر بوابة الخدمة الإلكترونية وتم أطلاق وتدشين ذلك القرض؛ لتشجيع العديد من الشباب وتزويدهم بالدعم لمواجهة صعوبات الحياة والتشجيع علي الزواج، كما يستهدف قرض الزواج أكثر من مليون مواطن في المملكة، و لكن توجد شروط للحصول علي قرض الزواج من بنك التسليف والبالغة 60 ألف ريال يتم استخدامه لتمويل الزواج، ومن خلال السطور التالية نوضح كافة التفاصيل المتعلقة بتمويل قرض الزواج بنك التسليف.

شروط قرض الزواج بنك التسليف

هناك شروط معينة يفترض توافرها للحصول علي دعم الزواج حيث يساعد هذا القرض الكثير من الأشخاص الذين هم على وشك الزواج على تلبية جميع متطلباتهم، ومن اهم وابرز شروط قرض الزواج التالي:

من الشروط الهامة هو عمر المتقدم للحصول علي القرض يجب ألا يتعدى 70 عام. وكذلك سن الكفيل يجب أن لا يتعدى 55 عام. للحصول علي قرض 60 ألف ريال للزواج يجب أن يكون الشاب يتزوج للمرة الأولى. يستثني هذا القرض الأشخاص الذين توفيت زوجاتهم أو طلقوا قبل إتمام الزواج. أن تكون جنسية الزوجة سعودية ، أو على الأقل من إحدى دول مجلس التعاون الخليجي. أما الزوجة التي لا تحمل جنسية دول الخليج أو الجنسية السعودية فلا بد من الحصول على موافقة الجهات المختصة. يجب أن لن يمر عامان على عقد النكاح. تاريخ أخذ القرض والمدة المحسوبة هو التاريخ الهجري ، وتحسب المدة من وقت تقديم الطلب.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض الزواج

يجب توافر بعض المستندات المعينة عند التقدم بطلب للحصول على قرض زواج من بنك التنمية وذلك ليكون مؤهلا للمساعدة، وقد جاءت المستندات علي النحو التالي:

عقد زواج رسمي مسجل من قبل المحكمة.

يجب توافر بطاقة الهوية الوطنية.

تقديم النموذج البريدي مع توقيع المستفيد.

بالإضافة إلى إحضار صورة من خلاصة القيد قيدت فيه المرأة.

توفير رقم الحساب الخاص بالمبلغ المراد تحويله.

من الضروري أيضًا إحضار تصريح بيانات من وزارة الداخلية.

خطوات التسجيل للحصول علي القرض

تم أنشاء وتدشين قرض الزواج بنك التسليف لمساعدة الكثير من الشباب وتشجيعهم علي الزواج، ومن خلال اتباع الخطوات التالية يتم التسجيل إلكترونيًا:

الولوج إلي الموقع الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية.

من الصفحة الرسمية قم بالضغط على أيقونة تمويل الزواج.

في الحقول المتاحة أمامك قم بكتابة رقم الهوية الوطنية الخاص، وتاريخ الميلاد.

الآن تتم مطابقة المعلومات ويجب أن يكون مقدم الطلب حاضرًا لاستكمال الطلب.

ثم يرسل المستفيد المستندات المطلوبة من البريد السعودي.

بعد ذلك يتم مراجعة الطلب وفحص المستندات والبيانات.

ثم يتم تحويل مبلغ القرض إلى حساب المستفيد في مدة أقصاها عشرة أيام.

ومن خلال السطور القليلة السابقة وضحنا كيفية الحصول علي قرض الزواج بنك التسليف، والشروط والمستندات المطلوبة للحصول علي قرض 60 ألف ريال سعودي.