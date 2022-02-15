نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبشر 8فئات وأسعار المخالفات المرورية بالتفصيل وعقوبة المخالفات المرورية 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة جدول مخالفات السير صرح مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية قانون جديد بشأن المخالفات المرورية، حيث أنه يضم ثمانية فئات لأي مواطن أو شخص يخالف القواعد المرورية، فإن ذلك سوف يعرضه للعقوبة والغرامة الفورية، حيث تحرص الحكومة في المملكة العربية السعودية على صحة المواطن وتقليل الحوادث على الطرق وسوف نعرض خلال هذا المقال تفاصيل جدول مخالفات السيارة.

الإدارة العامة للمرور

لقد أعلنت الإدارة العامة للمرور عن جدول المخالفات المرورية الخاصة ب المتواجدين داخل المملكة العربية السعودية وذلك من خلال رسائل نصية تصل إليهم وتحمل رقم الهوية الخاصة بهم ويتم البث والاطلاع عليها من خلال نظام أبشر

أسعار المخالفات المرورية 2021

أعلنت الحكومة جدول المخالفات الذي ينقسم الى عدة مخالفات مواعيد غرامات تتناسب مع المخالفة وهي كالاتي

مخالفة تبدأ من 100 ريال الى 150 ريال سعودي وتشمل ما يأتي

● إذا تم قيادة السيارة في مكان ممنوع به القيادة مثل السوق وغيره

● أن يقوم السائق بعدم إغلاق النافذة لسه سيارة أثناء القيادة

● يجب أن يعطي المارة الأولوية للعبور في الأماكن الخاصة بهم.

المخالفة من 150 ريال سعودي إلى 300 ريال سعودي وتشمل التالي

● يرجع سائق بالسياره الى الخلف مسافات تصل إلى 20 كيلومتر

● استخدام المواطن الدراجة الهوائيةة بصورة خاطئة اثناء الركوب مما قد يعرضه إلى الخطر

● عدم استخدام الأنوار في الأماكن المظلمة

● عدم حمل رخصة القيادة

● استعمال صوت السياره بشكل مزعج بالإضافة إلى إهمال الفحص للسيارات بشكل دوري

● أن لا يلتزم بمسافات الركن في الأماكن المخصصة لركن السيارات

● إذا كانت السرعة الزائدة في الأماكن التي عليها علامة تخفيض السرعة

مخالفه من 300 ريال سعودي الى 500 ريال سعودي

● عدم التزام صاحب السيارة بالوقوف في الطرق العامه

● التباطؤ في السير على الطريق أثناء القيادة

● مخالفة الآداب العامة للتاريخ واطلاق اصوات عليهم

● انتهاء رخصة القيادة

المخالفة من 500 ريال سعودي الى 900 ريال سعودي وتشمل ما يأتي

● عدم عدم وقوف قائد السيارة عند الاشارة

● تزويد الأحمال لسيارات النقل عن الحد المسموح به

● استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة

● للسيارة النقل عن الحد المسموح به

● استخدام مكالمات المحمول أثناء القيادة

مخالفات من 1000 ريال سعودي الى 2000 ريال سعودي وتشمل ما يأتي

● الشاحنات الثقيلة اغاني الحد المسموح به

● السير في أماكن الممنوع بها السائل مثل السكك الحديد

● عدم الالتزام بوجود لوحة أمامية

● تجاهل مراكز التفتيش في الطريق

مخالفات من ثلاثه ريال سعودي الى 6000 ريال سعودي

● تجاهل الحيوانات عندهم صادفتها على الطريقه

● عدم وجود لوحة خلفية في السيارة

● عدم التزام الشاحنات الكبيرة يمين الطريق