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عمر شويل - جدة عبر موقعها الإلكتروني علي شبكة الانترنت والمسمى باسم الخارطة الذكية لجدة ، وضعت إدارة الأمانة العامة لمحافظة جدة بالمملكة العربية السعودية خارطة واقعية توضح الحدود الجغرافية لنطاق الإزالة ، كما تعلن تفاصيل الخطة الزمنية والتنفيذية لإزالة تلك المناطق ، والتي أطلق عليها خارطة الإزالة الذكية لعشوائيات جدة ، وهي خطة تشمل عشوائيات المحافظة ككل بالأحياء والمدن التابعة لها ، وخلال الفترة الماضية منذ الإعلان عن بداية الإزالة تداول نشطاء علي كافة المنصات صور لخرائط توضح نطاق الازالة إلا أن الأمانة حسمت الأمر بوضع بيان يشمل الأحياء التي ستقع تحت طائلة الإزالة وجداول مواعيد ، كذلك الإجراءات الواجب علي السكان بهذه المناطق اتباعها قبل موعد الازالة ، ومن خلال مقالنا اليوم عن امانة جدة تعلن خطة إزالة العشوائيات ، نستعرض بيان المناطق ، وأسباب الازالة ومتطلبات الحصول علي تعويضات الازالة.

امانة جدة تعلن خطة إزالة العشوائيات

أعلنت أمانة مدينة جدة من خلال الموقع الإلكتروني للأمانة خطة التنفيذ إزالة الأحياء العشوائية ، أو عن طريق

#انفوجرافيك

تعرّف على الأحياء التي سوف تتم إزالتها

والأحياء التي سوف يتم تطويرها

ضمن مشروع تنظيم الأحياء العشوائية بـ #جدة

🔽 pic.twitter.com/y18yFPcjK4 — إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) February 14, 2022

اسم الحي عدد السكان المساحة بالكيلو متر مربع ثول 10906 2.6 ذهبان 7196 2.3 النزهة 7973 0.48 السلامة 2345 0.1 البروبة 48426 1.72 العزيزية 27251 1.2 مشرفة 9388 0.432 الرحاب 5096 0.19 مالك بني 24934 1.3 الرويس 28078 0.83 الشرقية 19235 0.46 بترومين 30044 0.88 الثغر 16674 0.53 الثعالبة 10745 0.23 النزلة اليمانية 49210 1.3 القريات 10850 0.16 غليل 39785 1.24 الفهد مدائن 29057 0.99 الجامعة 121590 2.91 الروابي 59135 2.38 البغدادية 19390 0.953 الكندرة 29973 0.821 العمارية 11579 0.469 الصحيفة 22988 0.436 البلد 50715 0.75 السبيل 23974 0.451 الهنداوية 44385 1.021 الخمرة السرورية 1757 0.13 الخمرة الثعالبة 2730 0.2 الخمرة القرنية 7980 3.3 القوزين 3542 0.8 الحمدانية 56 0.14 بريمان 13058 1.84 قويزة 20430 1.19 المنتزهات 45381 1.72 الكيلو 11 17955 0.53 كيلو 14 الشمالي 43708 2.70 كيلو 14 الجنوبي 15820 1.18 كيلو 15 504 0.15 كيلو 16 2485 0.22 كيلو 18 الشمالي 1750 0.10 كيلو 18 الجنوبي 1694 0.27 الهوارنة 1022 0.12 الكيلو 23 1253 0.35 المحاميد والفاو 6426 6.02 الحذيفات 847 0.11

التعرف علي خطة لإزالة بعض العشوائيات في مدينة جدة :

والصورة التالية توضح الأحياء العشوائية المقرر إزالتها في محافظة جدة وفق بيان الأمانة منذ ساعة:

كما ستقوم الإدارة العامة بجدة بتطوير مجموعة أخري من الأحياء في مدينة جدة كما في البيان التالي :

كما واصلت أمانة محافظة جدة جولاتها الرقابية مستهدفة مراقبة التعديات علي أمالك الدولة.

طريقة تقديم التعويضات لمناطق الإزالة

أوضحت امانة جدة أنه يجب علي ساكني النطاقات المعلنة تقديم بعض المستندات للحصول علي التعويضات المقررة وهي :

أصل وصورة ضوئية من صك وعقود ملكية العقار. بطاقة الهوية الوطنية لمالك العقار. تقديم صورة واضحة للمبنى المذكور. صورة من فاتورة الكهرباء. بيان إحداثيات الموقع الخاص بالمبني. تفاصيل رقم ومساحة المنزل. يتم تقديم طلب التعويض بواسطة مالك المنزل شخصيًا. تدوين رقم هاتف مالك العقار في طلب التعويض. إرفاق صورة جوية لموقع المبنى.

ما هي أسباب إزالة بعض أحياء جدة ؟

أوضحت رئاسة أمانة جدة أسبابها في مشروع الإزالة الذكي “إزالة العشوائيات في جدة ” كالآتي :

المباني مقامة بما يخالف كود البناء السعودي مما يهدد حياة قاطنيها.

تهالك معظم المباني والحاجة لتأهيل داخل نطاق العشوائيات في مدينة جدة.

بعد الأحياء عن طائلة الرقابة الحكومية مما يجعلها ملجأ للخارجين عن القانون.

صعوبة توفر مرافق المياه والكهرباء والاتصالات بتلك التجمعات.

التخطيط العشوائي للطرق بهذه المناطق بما يؤدي لحوادث كثيرة.

تهالك البنية التحتية لتلك المناطق مع مرور الزمن.

صورة عشوائية وغير حضارية بالمرة لا تتماشي وتطلعات الشعب والحكومة.

ويجري تنفيذ لإزالة الأحياء وفق الخطة الزمنية المعلنة سلفاً بناء علي قرار الجهات المعنية في المملكة بخصوص إزالة الأحياء العشوائية في نطاق أمانة محافظة جدة.