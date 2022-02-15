نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل مشاريع صغيرة .. قرض الشركات المتوسطة والصغيرة عبر النايفات في المقال التالي
عمر شويل - جدة تمويل مشاريع صغيرة .. قرض الشركات المتوسطة والصغيرة عبر النايفات - ثقفني
تمويل مشاريع صغيرة ، حيث تسعى النايفات إلى تحقيق نسبة الصعوبة من خلال تزويد جميع الشركات بالتمويل المناسب ، من خلال تقديم دعم شامل للشركات الصغيرة والمتوسطة. تتمثل مهمة الشركة الرئيسية في تقديم المزيد من الحلول للمساعدة في دفع الاقتصاد المحلي. مبادئ الشريعة الإسلامية ، تقوم الشركات بتوحيد العلاقات القوية والحفاظ عليها ، مما يسمح للشركات بالحصول على تمويل التورق وتمويل الإيجار من خلال تقديم بعض المستندات البسيطة ، ويتم الانتهاء من الإجراء في أسرع وقت ممكن ، مع مرونة كبيرة في فترات السداد.
تمويل مشاريع صغيرة
- تقدم الشركة عددًا من المنتجات الخدمية التي يمكن من خلالها زيادة مستوى إنتاج الشركات الصغيرة والمتوسطة مما يساعد على دعم اقتصاد المملكة العربية السعودية ، ومن أبرز المزايا التي يمكن الاستفادة منها:
- يتميز بعدد من الحلول المتوافقة تمامًا مع مبادئ الشريعة الإسلامية
- يقدم العديد من الحلول التمويلية المختلفة لتلبية جميع احتياجات الشركة سواء كانت صغيرة أو متوسطة الكثافة
- تتوفر الاستشارات والخدمات الفنية الأخرى لمساعدة هذه الشركات.
خدمات شركة النايفات
- جميع المنشآت التجارية سواء كانت كبيرة أو صغيرة
- وحدات الإنتاج والمشاريع
- شركة تطوير عقاري
- شركات استثمارية متنوعة
- شركة مقاولات عامة
- شركة التكنولوجيا
- شركة تطبيقات رقمية
- جميع المصانع مع انتاج المنتجات
- جميع الشركات التابعة لقطاع الخدمات الحكومية.
عروض تمويل النايفات
- تقدم الشركة عددًا من العروض التي تمكن العملاء من اختيار طريقة التمويل المناسبة بناءً على الاحتياجات المالية لشركاتهم ، وهي:
- الحصول على تمويل نقدي من 200.000 إلى 15 مليون ريال سعودي
- التمويل بموجب أحكام تشريعية
- تدفع في غضون 60 شهرًا
- أما بالنسبة للربح فهو ينافس جميع المؤسسات.
كيف اقدم على تمويل المشاريع
- لكي تحصل الشركة على التمويل الذي تحتاجه ، يجب اتباع بعض الإجراءات:
- تسجيل الدخول إلى نايفات
- انقر فوق القائمة وحدد تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة
- انقر للتقديم الآن
- املأ معلومات التمويل في الطلب
- نسخة من هوية صاحب الشركة
- كشف حساب من البنك يوضح رصيد الشركة خلال ستة أشهر
- نسخة من معلومات التسجيل التجاري
- صور آخر ثلاث ميزانيات للشركة
- قم بتعبئة اسم الشركة والبيانات الأخرى
- اكتب اسم المدير
- موقف الكشف
- عدد فروع الكتابة
- اكتب عدد الموظفين
- أدخل رقم تسجيل النشاط التجاري
- توضيح رأس المال
- رقم هاتف
- اكتب بريدا الكترونيا
- اكتب تفاصيل طلب التمويل
- انقر فوق ‘إرسال.
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