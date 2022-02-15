تمويل مشاريع صغيرة .. قرض الشركات المتوسطة والصغيرة عبر النايفات

تمويل مشاريع صغيرة ، حيث تسعى النايفات إلى تحقيق نسبة الصعوبة من خلال تزويد جميع الشركات بالتمويل المناسب ، من خلال تقديم دعم شامل للشركات الصغيرة والمتوسطة. تتمثل مهمة الشركة الرئيسية في تقديم المزيد من الحلول للمساعدة في دفع الاقتصاد المحلي. مبادئ الشريعة الإسلامية ، تقوم الشركات بتوحيد العلاقات القوية والحفاظ عليها ، مما يسمح للشركات بالحصول على تمويل التورق وتمويل الإيجار من خلال تقديم بعض المستندات البسيطة ، ويتم الانتهاء من الإجراء في أسرع وقت ممكن ، مع مرونة كبيرة في فترات السداد.

تمويل مشاريع صغيرة

تقدم الشركة عددًا من المنتجات الخدمية التي يمكن من خلالها زيادة مستوى إنتاج الشركات الصغيرة والمتوسطة مما يساعد على دعم اقتصاد المملكة العربية السعودية ، ومن أبرز المزايا التي يمكن الاستفادة منها:

يتميز بعدد من الحلول المتوافقة تمامًا مع مبادئ الشريعة الإسلامية يقدم العديد من الحلول التمويلية المختلفة لتلبية جميع احتياجات الشركة سواء كانت صغيرة أو متوسطة الكثافة تتوفر الاستشارات والخدمات الفنية الأخرى لمساعدة هذه الشركات.

خدمات شركة النايفات

جميع المنشآت التجارية سواء كانت كبيرة أو صغيرة

وحدات الإنتاج والمشاريع

شركة تطوير عقاري

شركات استثمارية متنوعة

شركة مقاولات عامة

شركة التكنولوجيا

شركة تطبيقات رقمية

جميع المصانع مع انتاج المنتجات

جميع الشركات التابعة لقطاع الخدمات الحكومية.

عروض تمويل النايفات

تقدم الشركة عددًا من العروض التي تمكن العملاء من اختيار طريقة التمويل المناسبة بناءً على الاحتياجات المالية لشركاتهم ، وهي:

الحصول على تمويل نقدي من 200.000 إلى 15 مليون ريال سعودي التمويل بموجب أحكام تشريعية تدفع في غضون 60 شهرًا أما بالنسبة للربح فهو ينافس جميع المؤسسات.

كيف اقدم على تمويل المشاريع

لكي تحصل الشركة على التمويل الذي تحتاجه ، يجب اتباع بعض الإجراءات: