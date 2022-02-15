تمويل بدون كفيل الشركة المتحدة للمنتجات التمويلية المزايا ورابط التسجيل

تمويل بدون كفيل الشركة المتحدة، حيث يبحث المواطنون السعوديون في المملكة العربية السعودية عن تمويل شخصي بدون ضامن وخاصة من خلال الشركات التي تقدم حلول التمويل وخاصة شركة الخدمات المالية المتحدة وهناك مزايا عديدة لتقديم التمويل الشخصي للأفراد من خلال هذه الشركة وأبرزها هذا التمويل لا يوفر لا تتطلب رعاة أو تحويل راتب.بالنسبة للشركات ، بالإضافة إلى تسهيل عملية التقديم الإلكتروني ، هناك العديد من خيارات الدفع التي سيتم تحديدها لاحقًا.من خلال هذه المقالة ، نتفهم جميع تفاصيل هذا التمويل ، بما في ذلك روابط التطبيق والمزايا والإضافية تفاصيل التمويل.

تمويل بدون كفيل الشركة المتحدة

تقوم الشركة بتقديم تمويل شخصي بدون ضامن أوكفيل مع بعض المزايا الأخرى والموضحة كالآتي:

إحدى مزايا التمويل هي الموافقة الفورية عبر الإنترنت

تمويل الأفراد بدون تحويل رواتب وبدون ضامن

إجراءات بسيطة ، تمويل في نفس اليوم

تتراوح مدة التقسيط على التمويل من 36 شهرًا إلى 60 شهرًا.

آلية التسجيل على تمويل الشركة المتحدة الشخصي

أولاً ، يجب عليك تسجيل الدخول إلى موقع United Financial Services Corporation

ثم انتقل إلى أيقونة “تطبيق الآن”

اكتب رقم الهوية الوطنية ، يكتب السكان رقم الأسرة

ثم قم بالتسجيل عبر أيقونة الخطوة التالية

قم بتعبئة اسم العميل الذي سيحصل على التمويل

وضع البريد الإلكتروني النشط

املأ رقم هاتفك الشخصي ، إذا تم تفعيله

كتابة راتب المستفيد “الإجمالي” للتمويل

وضع صاحب العمل لعمل المستفيد

تحديد فترة التقسيط من 36 شهرًا إلى 60 شهرًا

وأكمل باقي المعلومات التي يطلب منك الموقع تقديمها

أعد تأكيد جميع المعلومات المكتوبة واضغط على “إرسال”.

نبذة عن الشركة المتحدة

تقدم الشركة المتحدة للتمويل العديد من الخدمات والحلول المالية المتميزة ، بما في ذلك الدفع بالتقسيط و التمويل الشخصي ، حيث تعتبر مؤسسة حيوية في تزويد العملاء بتجربة فريدة وتلبية احتياجاتهم المالية. تسعى شركة Allied Finance and Financial Services أيضًا إلى تحقيق أهدافها لهم بطريقة سريعة وفعالة من خلال دمج استثماراتها وجودة خدماتها في تحولها الرقمي والتركيز على ما يريده العملاء لدى الشركة.